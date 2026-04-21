Ander Herrera puso paños fríos tras el Superclásico: "No tenemos asegurada la clasificación"
El mediocampista de Boca destacó la importancia del triunfo ante River, pero remarcó que el equipo aún no cumplió sus objetivos y debe seguir sumando.
La victoria de Boca en el Superclásico ante River dejó una fuerte repercusión, pero dentro del plantel buscan bajar la euforia y enfocarse rápidamente en lo que viene. En ese sentido, Ander Herrera fue claro al analizar el momento del equipo: celebró el triunfo, pero advirtió que todavía no hay nada asegurado.
El mediocampista español, que ingresó en el segundo tiempo en lugar de Leandro Paredes y llevó la cinta de capitán en el cierre del partido, valoró la magnitud del clásico argentino. Con experiencia en clubes de primer nivel europeo, no dudó en remarcar el impacto del encuentro: “Es una semana especial. Están siendo unos días bonitos porque ganar un Superclásico tiene mucha importancia, tiene mucha repercusión, hacemos feliz a mucha gente y nos hacemos felices a nosotros mismos”.
Sin embargo, rápidamente dejó en claro que el equipo ya dio vuelta la página. Con el calendario apretado y varios objetivos en juego, el volante insistió en la necesidad de mantener la concentración: ”Esto es rápido, pasa enseguida, todavía ni tenemos asegurada la clasificación a los playoff, tenemos ahora dos salidas complicadas como son las de Defensa y Justicia y Central Córdoba, más la de Cruzeiro por Libertadores”.
La mirada del español refleja la exigencia del fútbol argentino, donde los tiempos para celebrar son mínimos. En esa línea, volvió a remarcar la idea de no relajarse tras el triunfo: ”Estamos felices, pero con poco tiempo para disfrutarlo porque el fútbol en general y el fútbol argentino no te da mucho margen para festejar lo del otro día”.
En lo estrictamente deportivo, el club de la Ribera quedó bien posicionado en la Zona A del Torneo Apertura 2026. Actualmente se ubica en el tercer puesto con 24 puntos, por detrás de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, el equipo está muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs.
Para sellar la clasificación, el conjunto xeneize necesita al menos un empate en su próximo compromiso frente a Defensa y Justicia, en un encuentro que se disputará en Florencio Varela. Además, todavía tiene pendiente el duelo ante Central Córdoba, correspondiente a una fecha anterior, lo que le da una oportunidad extra para sumar puntos.
En este contexto, las palabras de Herrera marcan el rumbo de un conjunto azul y oro que, pese al envión anímico del Superclásico, entiende que lo más importante está por delante. La clasificación aún no está sellada y el margen de error es mínimo en una etapa decisiva de la temporada.
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