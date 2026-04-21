Ander Herrera puso paños fríos tras el Superclásico: "No tenemos asegurada la clasificación"

Para sellar la clasificación, el conjunto xeneize necesita al menos un empate en su próximo compromiso frente a Defensa y Justicia, en un encuentro que se disputará en Florencio Varela. Además, todavía tiene pendiente el duelo ante Central Córdoba, correspondiente a una fecha anterior, lo que le da una oportunidad extra para sumar puntos.

ander herrera

En este contexto, las palabras de Herrera marcan el rumbo de un conjunto azul y oro que, pese al envión anímico del Superclásico, entiende que lo más importante está por delante. La clasificación aún no está sellada y el margen de error es mínimo en una etapa decisiva de la temporada.

Embed "LO QUE HA HECHO PAREDES ES HISTÓRICO"



Ander Herrera, mano a mano con #PelotaParada por TNT Sports, habló de Riquelme y Paredes



Mirá la entrevista en nuestro canal de YouTube https://t.co/d9TqLAVbo9



@marcosbonocore pic.twitter.com/snehBHyCZN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 21, 2026