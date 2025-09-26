Se conocieron los números de la votación con el que Dembelé ganó el Balón de Oro: los detalles

Con esta conquista, se sumó al grupo de leyendas francesas que alzaron el trofeo: Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema. A sus 28 años, el ex Barcelona, Borussia Dortmund y Rennes atraviesa el mejor momento de su carrera, consolidándose como referente del PSG y del fútbol europeo.

balon de oro

Los puntos que obtuvieron los futbolistas en la carrera por el Balón de Oro

Ousmane Dembélé (Francia, PSG), 1.380 puntos Lamine Yamal (España, Barcelona), 1.059 puntos. Vitinha (Portugal, PSG), 703 puntos. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 657 puntos. Raphinha (Brasil, Barcelona), 620 puntos. Achraf Hakimi (Marruecos, PSG), 484 puntos. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 puntos. Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 puntos. Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG), 172 puntos. Nuno Mendes (Portugal, PSG), 171 puntos. Pedri (España, Barcelona), 124 puntos. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 123 puntos. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 112 puntos. Désiré Doué (Francia, PSG), 74 puntos. Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting Portugal), 56 puntos. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 51 puntos. Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona), 49 puntos. Scott McTominay (Escocia, Napoli), 45 puntos. Joao Neves (Portugal, PSG), 40 puntos. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán), 37 puntos. Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 puntos. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 puntos. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 21 puntos. Fabián Ruiz (España, PSG), 20 puntos. Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán), 20 puntos. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 18 puntos. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 13 puntos. Virgil Van Dijk (Países Bajos, Liverpool), 7 puntos. Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen), 5 puntos. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 4 puntos.

Los puntos del Balón de Oro femenino

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí volvió a ser la gran destacada, imponiéndose con 506 puntos sobre Mariona Caldentey y Alessia Russo, confirmando su lugar de privilegio en el fútbol mundial.

Aitana Bonmati (España, Barcelona), 506 puntos. Mariona Caldentey (España, Arsenal), 478 puntos. Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal), 420 puntos. Alexia Putellas (España, Barcelona), 388 puntos. Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City, luego Arsenal), 233 puntos. Patricia Guijarro (España, Barcelona), 157 puntos. Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal), 151 puntos. Ewa Pajor (Polonia, Barcelona), 139 puntos. Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea), 135 puntos. Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea), 122 puntos. Claudia Pina (España, Barcelona), 113 puntos. Marta (Brasil, Orlando Pride), 106 puntos. Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona), 92 puntos. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride), 47 puntos. Sandy Baltimore (Francia, Chelsea), 42 puntos. Cristiana Girelli (Italia, Juventus), 40 puntos. Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current), 29 puntos. Melchie Dumornay (Haití, Olympique Lyon), 27 puntos. Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich), 25 puntos. Pernille Harder (Dinamarca, Bayern Múnich), 20 puntos. Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras), 20 puntos. Esther Gonzalez (España, Gotham FC), 19 puntos. Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea), 11 puntos. Sofia Cantore (Italia, Juventus), 9 puntos. Emily Fox (EE. UU., Arsenal), 7 puntos. Lindsey Heaps (Estados Unidos, Olympique Lyon), 5 puntos. Clara Mateo (Francia, Paris FC), 4 puntos. Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal), 4 puntos. Steph Catley (Australia, Arsenal), 1 puntos. Caroline Weir (Escocia, Real Madrid), 0 puntos.