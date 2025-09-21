Se corrió la Maratón de Buenos Aires 2025: el ganador fue Habtamu Birlew Denekew

La 41ª edición de la Maratón 42K de Buenos Aires no solo reafirma su lugar como una de las más importantes del calendario global, sino que también continúa siendo la cita obligada para todos los corredores, tanto profesionales como amateurs, que buscan medirse en un recorrido rápido y desafiante. Además, muchas personas siguieron la competencia en las redes sociales y le siguen dando una fuerte importancia que seguramente lleve a que la disciplina crezca cada vez más.