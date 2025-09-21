Se corrió la Maratón de Buenos Aires 2025: el ganador fue Habtamu Birlew Denekew
Con récord de inscriptos, más de 15.000 personas, el evento partió de Figueroa Alcorta y Dorrego y recorrió los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Este domingo, la 41ª edición de la Maratón 42K de Buenos Aires volvió a brillar con una fiesta deportiva que convocó a casi 15.000 corredores, consolidándose una vez más como la maratón más rápida de la región. La competencia, que se viene ganado un fuerte lugar entre las citas más prestigiosas del mundo, se desarrolló bajo un clima único, en un recorrido que cubrió diversos puntos icónicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde las 7 de la mañana, atletas profesionales y amateurs de todo el mundo se dieron cita para participar de esta exigente prueba. En la rama masculina, el debutante etíope Habtamu Birlew Denekew hizo historia al consagrarse campeón con un impresionante tiempo de 2:09:24, dominando los 42 kilómetros porteños desde el principio hasta el final.
Por su parte, en la categoría femenina, también hubo triunfo para Etiopía. Elnesh Demise Amare cruzó la meta en 2:28:12, llevándose la victoria y sumando un nuevo capítulo en la exitosa historia de su país en maratones internacionales.
La 41ª edición de la Maratón 42K de Buenos Aires no solo reafirma su lugar como una de las más importantes del calendario global, sino que también continúa siendo la cita obligada para todos los corredores, tanto profesionales como amateurs, que buscan medirse en un recorrido rápido y desafiante. Además, muchas personas siguieron la competencia en las redes sociales y le siguen dando una fuerte importancia que seguramente lleve a que la disciplina crezca cada vez más.
Con esta edición, la maratón porteña sigue demostrando por qué es el evento más esperado del atletismo en Latinoamérica, consolidándose cada año como el centro de atención para los mejores exponentes del running mundial que buscan dejar su huella.
