Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 20 de septiembre
Se vienen horas con precipitaciones fuertes y luego cielo nublado con temperaturas en descenso. Enterate el pronóstico para la semana que viene.
Al igual que el viernes que concluye con cielo nublado y lluvias aisladas, este fin de semana también tendrá precipitaciones, especialmente durante todo o casi todo el sábado, con algo de alivio para el domingo.
En efecto, el día comienza con cielo nublado y neblinas que cubren la Ciudad y el conurbano bonaerense, con viento soplando desde el Este con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Luego rotará desde el Sudoeste, haciendo que las temperaturas sufran una leve baja con relación al promedio de la semana que termina.
En concreto, para este sábado se esperan tormentas aisladas durante la mañana y fuertes por la tarde y por la noche, con una temperatura máxima que llegará a los 20° y luego descenderá a 16°, todavía con el viento soplando con intensidad.
Para el domingo no se prevén precipitaciones, pero el cielo permanecerá nublado, con nubes que irán disipándose con el transcurrir de las horas desde las últimas horas de la noche, previéndose cielo apenas nublado hacia la madrugada siguiente.
En cuanto a los registros térmicos, seguirán bajando debido al viento que soplará desde el sector Sur con bastante intensidad, incluyendo ráfagas de 42 a 50 kilómetros horarios, previéndose una mínima de 12° y una máxima de 18°.
Cómo será el clima en la semana del 22 al 26 de septiembre
Desde el lunes 22 se prevé una mejora sensible en las condiciones meteorológicas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el menos se producirán lluvias y las temperaturas se mantendrán en los rangos habituales para esta época del año.
El cielo estará algo nublado, el aire ingresará a la región desde el Sudoeste y lo registros térmicos se mantendrán entre los 10° y los 20°; es decir, bastante agradables para todo tipo de actividades.
Para el martes siguiente no se pronostican demasiados cambios: algo de nubosidad seguirá reinando en el cielo porteño, con el Sol brillando de a ratos, y temperaturas estabilizadas ente los 9° por la mañana y los 20° por la tarde.
Desde el miércoles 24 y al menos hasta el jueves 25 de septiembre, el aire que ingresará a la zona más poblada del país será más cálido, desde el Norte, por lo que los registros térmicos iniciarán un nuevo ciclo de ascenso, para superar los 20/21°.
La mala noticia es que el calorcito primaveral traerá aparejado un aumento de la nubosidad y otra vez lluvias aisladas, al menos con probabilidad de hasta 30%, que podría extenderse hasta el sábado, cuando las precipitaciones serían con mayor intensidad.
