Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 20 de septiembre

Cómo será el clima en la semana del 22 al 26 de septiembre

Desde el lunes 22 se prevé una mejora sensible en las condiciones meteorológicas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el menos se producirán lluvias y las temperaturas se mantendrán en los rangos habituales para esta época del año.

El cielo estará algo nublado, el aire ingresará a la región desde el Sudoeste y lo registros térmicos se mantendrán entre los 10° y los 20°; es decir, bastante agradables para todo tipo de actividades.

Para el martes siguiente no se pronostican demasiados cambios: algo de nubosidad seguirá reinando en el cielo porteño, con el Sol brillando de a ratos, y temperaturas estabilizadas ente los 9° por la mañana y los 20° por la tarde.

Desde el miércoles 24 y al menos hasta el jueves 25 de septiembre, el aire que ingresará a la zona más poblada del país será más cálido, desde el Norte, por lo que los registros térmicos iniciarán un nuevo ciclo de ascenso, para superar los 20/21°.

La mala noticia es que el calorcito primaveral traerá aparejado un aumento de la nubosidad y otra vez lluvias aisladas, al menos con probabilidad de hasta 30%, que podría extenderse hasta el sábado, cuando las precipitaciones serían con mayor intensidad.