El último baile de Diego Maradona en la Bombonera: a 25 años de su despedida y un discurso eterno
En 2001, el 10 tuvo su partido homenaje en cancha de Boca ante más de 50 mil personas. Hubo figuras de distintas generaciones y dos goles del Diez.
Se cumplen 25 años de una de las jornadas más emotivas en la historia del fútbol argentino. El 10 de noviembre de 2001, Diego Maradona se despidió oficialmente de las canchas con una fiesta inolvidable en la Bombonera, acompañado por grandes estrellas del fútbol mundial y ante una multitud que fue a rendirle homenaje.
La celebración reunió a más de 50 mil espectadores y tuvo como protagonistas a la Selección Argentina y a un combinado de Resto del Mundo. El equipo albiceleste se impuso por 6-3, con dos goles del Diez, aunque el resultado quedó en segundo plano frente a los momentos que marcaron aquella tarde.
Uno de los gestos más recordados ocurrió después de que convirtiera un penal: se quitó la camiseta argentina y mostró que debajo llevaba la número 10 de Boca, perteneciente a Juan Román Riquelme. Con esa camiseta disputó los últimos minutos de su partido homenaje.
En uno de los palcos también estuvo Pelé, quien no quiso perderse la despedida de Diego. La presencia de tantas figuras convirtió el encuentro en un acontecimiento único.
El discurso de Maradona y la frase que quedó para siempre
Una vez terminado el partido, el astro se ubicó en el centro del campo y pronunció un discurso que emocionó a los hinchas presentes y a quienes seguían la transmisión por televisión. "Es increíble, ahora el mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos. La pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tienen por un número 10 que alguna vez les arrancó una sonrisa", expresó al comenzar.
Luego, recordó su vínculo con el deporte y agradeció el cariño recibido: "Yo traté de ser feliz jugando al fútbol, y de hacerlos feliz a todos ustedes, y creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba".
El cierre fue el que pasó a la historia. "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero... la pelota, la pelota no se mancha", afirmó.
Las estrellas que participaron de la despedida
El seleccionado argentino fue dirigido por Marcelo Bielsa y presentó una formación repleta de nombres destacados: Germán Burgos; Roberto Ayala, Walter Samuel y Juan Pablo Sorín; Javier Zanetti, Matías Almeyda, Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar y Cristian González; Diego Maradona y Claudio López.
Del otro lado, el equipo de Resto del Mundo estuvo bajo las órdenes de Alfio Basile. Entre sus titulares aparecieron Óscar Córdoba, Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Iván Córdoba, Carlos Gamarra, Norberto Solano, Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Enzo Francescoli, Davor Suker y Hristo Stoichkov. También ingresaron figuras como René Higuita, Lothar Matthäus, Eric Cantona, Álvaro Recoba y Careca.
La música tuvo su lugar con Luciano Pereyra y Los Piojos, mientras que Ciro Martínez interpretó el Himno Nacional con su armónica. Otro protagonista inesperado fue Charly García. Guillermo Coppola lo llevó al vestuario para saludar a Diego, pero el músico terminó en el medio de la cancha, ovacionado por los hinchas.
Después contó que se había perdido entre la multitud y que terminó mirando el partido junto a simpatizantes de Boca, pese a ser hincha de River. Aquella tarde reunió fútbol, música y emoción en la Bombonera. Pero, por encima de todo, dejó una frase que 25 años después sigue identificando a Maradona: “La pelota no se mancha”.
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