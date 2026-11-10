El último baile de Diego Maradona en la Bombonera: a 25 años de su despedida y un discurso eterno

Luego, recordó su vínculo con el deporte y agradeció el cariño recibido: "Yo traté de ser feliz jugando al fútbol, y de hacerlos feliz a todos ustedes, y creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba".

El cierre fue el que pasó a la historia. "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero... la pelota, la pelota no se mancha", afirmó.

Las estrellas que participaron de la despedida

El seleccionado argentino fue dirigido por Marcelo Bielsa y presentó una formación repleta de nombres destacados: Germán Burgos; Roberto Ayala, Walter Samuel y Juan Pablo Sorín; Javier Zanetti, Matías Almeyda, Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar y Cristian González; Diego Maradona y Claudio López.

Del otro lado, el equipo de Resto del Mundo estuvo bajo las órdenes de Alfio Basile. Entre sus titulares aparecieron Óscar Córdoba, Ciro Ferrara, Jorge Bermúdez, Iván Córdoba, Carlos Gamarra, Norberto Solano, Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Enzo Francescoli, Davor Suker y Hristo Stoichkov. También ingresaron figuras como René Higuita, Lothar Matthäus, Eric Cantona, Álvaro Recoba y Careca.

La música tuvo su lugar con Luciano Pereyra y Los Piojos, mientras que Ciro Martínez interpretó el Himno Nacional con su armónica. Otro protagonista inesperado fue Charly García. Guillermo Coppola lo llevó al vestuario para saludar a Diego, pero el músico terminó en el medio de la cancha, ovacionado por los hinchas.

Después contó que se había perdido entre la multitud y que terminó mirando el partido junto a simpatizantes de Boca, pese a ser hincha de River. Aquella tarde reunió fútbol, música y emoción en la Bombonera. Pero, por encima de todo, dejó una frase que 25 años después sigue identificando a Maradona: “La pelota no se mancha”.