El nuevo homenaje a Diego Maradona en Nápoles: la réplica que todos los hinchas podrán tocar
Una réplica en bronce bañada en oro del pie izquierdo de Diego Maradona se inaugurará el 25 de noviembre en los Quartieri Spagnoli, junto al célebre mural.
Nápoles tendrá un nuevo homenaje a Diego Maradona, pensado para que cualquier hincha pueda tocarlo. El 25 de noviembre, cuando se cumplan seis años de su muerte, se inaugurará una réplica de su pie izquierdo en bronce bañado en oro. Va a estar a pocos metros del mural del Diez en los Quartieri Spagnoli, el Barrio Español de la ciudad.
La pieza sale de un escaneo hecho en 2018, cuando Maradona todavía vivía. Va a quedar incrustada en piedra volcánica, un material que los napolitanos asocian con la identidad de la ciudad.
Ya hay otro pie dorado del Pelusa en Nápoles. Está en la estatua del estadio que lleva su nombre, inaugurada el 28 de noviembre de 2021, antes de un partido entre Napoli y Lazio. En esa figura, el pie izquierdo está descalzo y el derecho lleva botín. Con los años, tocar ese pie para atraer la suerte quedó como costumbre de entrenadores y futbolistas. Los hinchas no tenían cómo acercarse. Stefano Ceci, impulsor de la idea, contó que muchos fanáticos le pedían poder llegar a la estatua. De ahí salió la réplica callejera. “Quiero que todos puedan tocar el pie de Diego”, explicó.
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Stefano Ceci, el amigo de Diego Maradona detrás del molde
Ceci conoció a Maradona hace más de 20 años en Cuba, cuando el Diez se trataba sus adicciones en el complejo La Pradera. No lo dejaron entrar y pasó varias noches durmiendo en la puerta. Al final, Guillermo Coppola, entonces representante de Diego, hizo posible el encuentro. A partir de ahí entró en el círculo íntimo de Maradona. Lo acompañó en Dubái y en 2015 publicó el libro “Maradona, el sueño de un niño”. A su hija la llamó Mara Dona y eligió a Diego como padrino.
Según Ceci, la idea de conservar el pie la pensaron él, Matías Morla y el propio Maradona. En 2018, Diego fue a la sede de una empresa del rubro y dejó dos grabados: el del pie izquierdo y el del puño izquierdo con el que hizo “la mano de Dios” contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Los dos moldes quedaron en manos de Ceci.
En un momento se pensó en vender réplicas como artículo de colección, pero el proyecto no avanzó. Por ahora existen solo dos reproducciones: la del estadio y la que se va a inaugurar el 25 de noviembre en el Barrio Español.
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