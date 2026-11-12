El nuevo homenaje a Diego Maradona en Nápoles: la réplica que todos los hinchas podrán tocar

Según Ceci, la idea de conservar el pie la pensaron él, Matías Morla y el propio Maradona. En 2018, Diego fue a la sede de una empresa del rubro y dejó dos grabados: el del pie izquierdo y el del puño izquierdo con el que hizo “la mano de Dios” contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Los dos moldes quedaron en manos de Ceci.

En un momento se pensó en vender réplicas como artículo de colección, pero el proyecto no avanzó. Por ahora existen solo dos reproducciones: la del estadio y la que se va a inaugurar el 25 de noviembre en el Barrio Español.