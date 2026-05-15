Mundial 2026: el Gobierno enviará la lista de deudores alimentarios a los Estados Unidos

El cambio normativo afecta al artículo 2 de la regulación sobre restricciones administrativas en espectáculos futbolísticos. El texto gubernamental establece de forma explícita que el impedimento permanecerá activo "mientras continúe vigente la situación que le dio origen".

Hasta esta actualización, los controles de admisión abarcaban de manera exclusiva a individuos con antecedentes penales por violencia en el deporte o incidentes en la vía pública. El objetivo central apuntó siempre a prevenir delitos y preservar la paz en eventos de asistencia masiva.

La limitación para padres deudores ya funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires y Salta a través de normativas locales. Con el nuevo esquema nacional, el Ministerio de Seguridad unificó los datos con los padrones provinciales de otras doce jurisdicciones para materializar la sanción a nivel global.