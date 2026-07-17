Se definió la placa positiva de Gran Hermano: quién es el nuevo eliminado
El participante abandonó la casa más famosa del país en una gala muy reñida. Repasá los detalles de su salida y quiénes siguen en camino en Gran Hermano.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva y sorpresiva baja en la noche del miércoles 16 de julio. Tras una placa masiva que puso a prueba el apoyo real del público hacia cada uno de los integrantes del reality de Telefe, finalmente se conoció quién debió cruzar la puerta de salida.
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Cómo fue la gala de eliminación de Gran Hermano
Luego de la reciente salida de Manuel Ibero el pasado lunes, el programa dio inicio a una modalidad de placa positiva, donde los televidentes votaron a sus favoritos para que permanezcan en la competencia.
Durante la emisión, el conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa para revelar de manera paulatina quiénes eran los participantes salvados gracias al voto del público:
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Los primeros salvados: Sebastián Cola, Matías Hanssen y Mariela Prieto fueron los elegidos para bajarse de la placa en las primeras instancias de la noche.
El versus decisivo: La definición telefónica quedó polarizada en un mano a mano final entre Juan Carlos López y Alejandra Majlif.
La definición: Del Moro anunció que el elegido de la gente para abandonar la casa de manera definitiva era JC, quien se despidió de sus compañeros cordialmente para emprender su retirada.
La lista completa de los eliminados del certamen
Con la partida de Juan Carlos, la temporada de la "Generación Dorada" continúa sumando nombres a su extenso historial de bajas, combinando eliminaciones tradicionales, abandonos voluntarios y decisiones de la producción:
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Eliminados y expulsados: Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carla Bigliani, Carmiña Masi (expulsada), Nicolás Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski, Martín Rodríguez, Brian Sarmiento, Solange Abraham (expulsada), Nazareno Pompei, Daniela De Lucía, Grecia Colmenares, Lolo Poggio, Danelik Galazan, Lola Tomaszeuski (expulsada), Eduardo Carrera, Tati Luna, Franco Zunino, Titi Tcherkaski, Nenu López, Leandro Nigro, Manuel Ibero y, ahora, Juan Carlos López.
Abandonos por salud o decisión propia: Divina Gloria, Jenny Mavinga, Andrea del Boca, La Maciel, Yisela Pintos y Gladys "La Bomba Tucumana".
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