Todos al Obelisco: la decisión de Telefe con Gran Hermano tras el pase de Argentina a la final
La Selección Argentina está en la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra y Telefe tomó una firme decisión al respecto.
La Selección Argentina continúa conmoviendo al mundo entero: tras vencer a Inglaterra con un épico e infartante 2-1, los dirigidos por Lionel Scaloni están en una nueva final y se medirán con España el próximo domingo por el Mundial 2026. Ante esto, Telefe tomó una importante decisión con respecto a Gran Hermano Generación Dorada.
Inicialmente, el ciclo que conduce Santiago del Moro tenía su emisión pautada para este miércoles, donde un jugador dejaría la casa en medio de una placa positiva. No obstante, el conductor informó: "¡A seguir festejando, Argentinaaaa! Nosotros nos vemos mañana jueves 22:30hs con la gala de eliminación + eliminado de la casa".
De esta manera, Del Moro descartó que saliera al aire con GH, sino que suspendieron el programa por hoy para que la gente festeje, porque -a decir verdad- ¿quién va a estar pensando esta noche en un programa de televisión?
El exabrupto de Manuel Ibero en Gran Hermano: "Lamentablemente, hay más mujeres..."
Manuel Ibero es el más recientemente eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Lo cierto es que el ahora exjugador quedó en el ojo de la tormenta nuevamente, luego de que lanzara algunos polémicos comentarios, especialmente, los dirigidos a Lionel Messi.
Lo cierto es que este martes Manuel participó de El Debate que conduce Santiago del Moro y cuenta con panelistas como Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio y Gastón Trezeguet, entre otros. En determinado momento del intercambio, Ibero nuevamente "metió la pata".
"No tiene nada que ver con la cuestión del género de mujeres. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres...", dijo Manuel y generó bronca, tanto en redes sociales como dentro del panel que lo observaba atentamente.
"¿'Lamentablemente' dijiste?", lo interpeló Santiago del Moro, lo que generó más alboroto. Inmediatamente, Manuel lo negó, pero los panelistas se sumaron al conductor y exigieron que explique qué quiso decir: "No, no, ojalá que gane una mujer, ojalá gane Yipio. Para mí tiene que ganar el mejor o la mejor".
Finalmente, Del Moro indicó, como para salir del incómodo momento: "Se habla mucho porque hace muchos años que GH Argentina no lo gana una mujer. Pero es cierto que en las mujeres han sido grandes protagonistas".
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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