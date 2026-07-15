Gran Hermano: el emotivo "congelados" de Sol que hizo llorar a todos
Con un mensaje que emocionó a todos los participantes del reality de Telefe, así como a los fans, la hermana de Sol protagonizó el Congelados más tierno.
La gala de Gran Hermano de este martes por la noche ofreció una de las emisiones más sentimentales de lo que va de su actual temporada. Sol, una de las participantes del certamen de convivencia, fue la gran protagonista de una velada cargada de llanto y afecto familiar.
La joven jugadora se convirtió en el centro de atención tras la inesperada aparición de su hermana, Noelia, quien cruzó la puerta de la propiedad para brindarle su apoyo. El ingreso se concretó bajo las estrictas pautas de la tradicional prueba de aislamiento denominada como el "Congelados".
La presencia del familiar directo de la concursante se planificó con el propósito de infundirle ánimo de cara a la etapa culminante de la competencia. Mientras los demás integrantes del reality show cumplían con la regla de permanecer completamente quietos y callados, la visitante caminó por las instalaciones del living para encontrarse frente a frente con su hermana.
El instante de mayor sensibilidad de la noche se registró justo antes de que la invitada tuviera que abandonar la vivienda para regresar al exterior. En ese momento, miró fijamente a la participante y pronunció las palabras que quebraron su compostura.
"Mami, te amo", expresó Noelia para despedirse de la jugadora en la mitad del salón. A pesar de la imposibilidad de moverse debido a las penalizaciones que rigen en el reglamento del programa, Sol no logró contener sus lágrimas y lloró en silencio frente a las cámaras de transmisión continua.
La emotiva secuencia no tardó en generar repercusiones inmediatas entre los propios rivales de juego de la joven. Aunque los demás participantes se mantuvieron inmóviles, sus gestos evidenciaron la empatía con la situación que estaban presenciando.
Este desafío demostró nuevamente su efectividad para conmover a la audiencia de la televisión abierta, siendo uno de los segmentos más esperados y con mayor nivel de interacción por parte del público seguidor del formato.
En las plataformas de internet, la grabación de la visita familiar se viralizó de forma instantánea entre los usuarios, quienes replicaron masivamente la frase de despedida de Noelia y catalogaron al momento como uno de los más especiales del ciclo.
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