Gran Hermano: el emotivo "congelados" de Sol que hizo llorar a todos

La emotiva secuencia no tardó en generar repercusiones inmediatas entre los propios rivales de juego de la joven. Aunque los demás participantes se mantuvieron inmóviles, sus gestos evidenciaron la empatía con la situación que estaban presenciando.

Este desafío demostró nuevamente su efectividad para conmover a la audiencia de la televisión abierta, siendo uno de los segmentos más esperados y con mayor nivel de interacción por parte del público seguidor del formato.

En las plataformas de internet, la grabación de la visita familiar se viralizó de forma instantánea entre los usuarios, quienes replicaron masivamente la frase de despedida de Noelia y catalogaron al momento como uno de los más especiales del ciclo.