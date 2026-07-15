El exabrupto de Manuel Ibero en Gran Hermano que encendió las redes: "Lamentablemente, hay más mujeres..."

La familia de Manuel negó vínculos con los condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa

El clima de tensión en los alrededores de la casa más famosa del país sumó un capítulo de extrema gravedad. Los familiares de Manuel Ibero, participante de "Gran Hermano: Generación Dorada", debieron emitir un fuerte comunicado. La misiva fue publicada de urgencia a través de las redes sociales oficiales del actual jugador del reality de Telefe. El objetivo primordial del mensaje fue desmentir de forma rotunda cualquier tipo de nexo con los asesinos de Fernando Báez Sosa.

La defensa pública del participante de "Gran Hermano Generación Dorada" fue todavía más allá en los detalles de la convivencia en la ciudad bonaerense. Afirmaron que el joven de la casa también fue damnificado por el violento grupo de deportistas. Sostuvieron que, "muy por el contrario", Manuel padeció en distintas oportunidades las consecuencias de los desmanes provocados por esa banda.

Por ende, consideraron la maniobra difamatoria actual como algo "profundamente injusto". Rechazaron que hoy se intente ubicar al hermanito del lado de personas "a las que nunca perteneció" en su juventud. La estrategia digital de los haters buscó perjudicar su imagen pública en una semana clave para la competencia.

La carta abierta del entorno familiar puso un freno ético al folclore y a las campañas de eliminación de los televidentes. Por lo tanto, recordaron que la búsqueda por ganar el premio en efectivo de Telefe no puede justificar cualquier tipo de calumnia masiva. Remarcaron que "Gran Hermano es un juego, pero el juego no puede traspasar los límites del respeto". El debate virtual encendió las alarmas de la producción debido a la delicadeza del hecho delictivo que se estaba utilizando para atacar.

Advirtieron que difundir versiones falsas, instalar sospechas o utilizar una tragedia nacional para desacreditar a un jugador "no forma parte del juego: es una forma de dañar", sentenciaron con notable malestar por la repercusión de los mensajes. Si bien los principales medios de comunicación tradicionales no se hicieron eco del rumor, en las redes sociales la supuesta conexión tuvo un impacto masivo en las últimas horas de debate.

La viralización se dio justamente a muy poco de que se defina la próxima salida del ciclo televisivo. La placa de nominados de esta semana cuenta con la presencia de Manu entre los candidatos a abandonar las instalaciones de la casa de Martínez. Entre los falsos argumentos esgrimidos en las plataformas se mencionó que el hermano del participante seguía una cuenta de apoyo a los detenidos. Desde el entorno aclararon que, de ser cierto, es un acto ajeno que nada tiene que ver con Manuel.

Finalmente, manifestaron que estas acusaciones no solo dañan al jugador aislado y a sus seres queridos. Explicaron que también terminan hiriendo a las personas afectadas por el brutal asesinato ocurrido en la ciudad de Villa Gesell. Afirmaron que la maniobra "revive un hecho profundamente doloroso para los seres queridos de la verdadera víctima". Aseguraron que ese sufrimiento familiar "merece el máximo respeto y jamás debería utilizarse como herramienta de confrontación" en la TV.

El descargo de la familia de Manuel Ibero finaliza con una advertencia directa para la comunidad de seguidores del reality show que coordina Santiago del Moro: "No todo vale. Hay límites que nunca deberían cruzarse".