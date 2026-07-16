A qué hora se emite Gran Hermano este jueves, tras suspender la salida al aire del miércoles

"¿'Lamentablemente' dijiste?", lo interpeló Santiago del Moro, lo que generó más alboroto. Inmediatamente, Manuel lo negó, pero los panelistas se sumaron al conductor y exigieron que explique qué quiso decir: "No, no, ojalá que gane una mujer, ojalá gane Yipio. Para mí tiene que ganar el mejor o la mejor".

Finalmente, Del Moro indicó, como para salir del incómodo momento: "Se habla mucho porque hace muchos años que GH Argentina no lo gana una mujer. Pero es cierto que en las mujeres han sido grandes protagonistas".

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.