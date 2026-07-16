A qué hora se emite Gran Hermano este jueves, tras suspender la salida al aire del miércoles
El reality show de Telefe volverá a tener una emocionante emisión con la conducción de Santiago del Moro. ¿Qué pasará hoy en GH?
Tras suspender la emisión de este miércoles por los festejos de los argentinos luego de que la Selección venciera a Inglaterra y avanzara hacia la final del Mundial 2026, este jueves vuelve a salir al aire Gran Hermano Generación Dorada, cargado de sorpresas y emociones.
La postergada gala de nominaciones se llevará a cabo esta noche, en conjunto con la eliminación de un nuevo jugador por placa positiva. Los participantes que están en riesgo son Cola, Hanssen, JC, Majluf y Mariela, y el público decidirá hoy quién deja la casa más famosa del país.
El exabrupto de Manuel Ibero en Gran Hermano: "Lamentablemente, hay más mujeres..."
Manuel Ibero es el más recientemente eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Lo cierto es que el ahora exjugador quedó en el ojo de la tormenta nuevamente, luego de que lanzara algunos polémicos comentarios, especialmente, los dirigidos a Lionel Messi.
Lo cierto es que este martes Manuel participó de El Debate que conduce Santiago del Moro y cuenta con panelistas como Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio y Gastón Trezeguet, entre otros. En determinado momento del intercambio, Ibero nuevamente "metió la pata".
"No tiene nada que ver con la cuestión del género de mujeres. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres...", dijo Manuel y generó bronca, tanto en redes sociales como dentro del panel que lo observaba atentamente.
"¿'Lamentablemente' dijiste?", lo interpeló Santiago del Moro, lo que generó más alboroto. Inmediatamente, Manuel lo negó, pero los panelistas se sumaron al conductor y exigieron que explique qué quiso decir: "No, no, ojalá que gane una mujer, ojalá gane Yipio. Para mí tiene que ganar el mejor o la mejor".
Finalmente, Del Moro indicó, como para salir del incómodo momento: "Se habla mucho porque hace muchos años que GH Argentina no lo gana una mujer. Pero es cierto que en las mujeres han sido grandes protagonistas".
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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