Se lesionó Julián Álvarez y hay alarma en la Selección Argentina: qué le pasó

La "Araña" estaba siendo el gran protagonista de la noche madrileña al anotar el gol del empate 1-1 frente al Arsenal, en una serie que se presentaba sumamente cerrada. Sin embargo, la alegría por el tanto se transformó en incertidumbre a los 32 minutos del segundo tiempo cuando, tras una acción fortuita, un futbolista del conjunto inglés cayó sobre su pierna. El delantero cordobés se retiró del césped con evidentes gestos de molestia en su tobillo, obligando al Cholo Simeone a realizar un cambio de urgencia. En su lugar ingresó Álex Baena.