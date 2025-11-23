La historia del presidente que llegó a ganar un Balón de Oro: de qué jugador se trata
Emblema del deporte africano, este exdelantero llegó al sillón presidencial con un solo objetivo: cambiar la realidad de su país. Los detalles en la nota.
George Weah es un ícono que trascendió el fútbol. Durante los años 90, su habilidad y potencia como delantero lo llevaron a destacarse en clubes de élite europeos, ganándose el respeto y la admiración de los apasionados del deporte. Su exposición y éxito, años más tarde, lo catapultó a la política.
Su talento, además, le permitió adueñarse del Balón de Oro, convirtiéndose en el primer africano en recibir este prestigioso galardón. Después de colgar los botines, Weah trasladó su liderazgo del campo de juego a la política, alcanzando la presidencia de Liberia en 2018. Al asumir como mandatario de su nación, el objetivo era claro: cambiar la realidad de su país.
George Weah y su paso por el fútbol
Weah comenzó su carrera en su país natal, Liberia, donde se destacó por su potencia y habilidad dentro del perímetro de gol. Su talento llamó la atención en Europa, llevándolo primero a Francia, donde en el Mónaco empezó a mostrar todo su potencial como goleador.
Luego, en el Paris Saint-Germain, se consolidó como una de las grandes figuras de la liga francesa, ganándose reconocimiento internacional. Pero Weah no tenía techo: años más tarde firmó con el Milan, uno de los equipos más grandes e importantes del viejo continente.
Allí conquistó la Serie A y la Supercopa italiana, dejando una huella inolvidable en el club. Su rapidez, técnica y gran instinto de gol lo situaron entre los mejores delanteros del mundo, culminando su carrera con el histórico Balón de Oro en 1995, un logro que lo convirtió en el primer africano en alcanzar ese honor.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol en 2003, Weah canalizó su influencia hacia la política en Liberia. Su reputación y carisma lo llevaron a convertirse en presidente en 2018, enfrentando retos económicos y cuestionamientos sobre la gestión de su gobierno. En 2023 intentó mantenerse en el poder, pero perdió la reelección frente a Joseph Boakai.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario