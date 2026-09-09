"Se soltará": la bomba que sacude al cuerpo técnico de la Selección Argentina

La bomba que sacude al cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Walter Samuel, de pilar silencioso de la Selección Argentina al sueño europeo

La historia de Samuel en el predio Lionel Messi de Ezeiza comenzó en agosto de 2018, cuando se sumó de manera interina junto a Pablo Aimar bajo el ala de Scaloni.

Desde entonces, su figura silenciosa pero de enorme peso interno se consolidó como especialista en el manejo de la pelota parada y una de las voces más respetadas por los referentes del plantel, acumulando una vitrina envidiable que incluye las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022.

No es la primera vez que el Viejo Continente toca la puerta del exzaguero. Ya en 2025, Cristian Chivu intentó sumarlo a su cuerpo técnico en el Inter —la gran casa de su etapa como futbolista—, una propuesta que Samuel declinó para honrar su compromiso con la Albiceleste rumbo a la cita ecuménica.

Walter Samuel, de pilar silencioso de la Selección Argentina al sueño europeo

Con el ciclo mundialista cerrado y el contrato de todo el cuerpo técnico llegando a su fin, el escenario cambió por completo. Lejos de la comodidad del rol secundario, "El Muro" se prepara para asumir la máxima responsabilidad táctica, buscando replicar en los bancos europeos la rigurosidad y el liderazgo que lo convirtieron en un prócer silencioso del fútbol argentino.