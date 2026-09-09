"Se soltará": la bomba que sacude al cuerpo técnico de la Selección Argentina
Tras ocho años, un ladero de Lionel Scaloni y pilar fundamental del cuerpo técnico más exitoso de la historia reciente habría decidido dar el salto definitivo.
El exitoso ciclo que devolvió a la cima mundial a la Selección Argentina se encamina hacia una renovación inevitable en su estructura de colaboradores, y que tiene a los argentinos expectantes con conocer la decisión final que tomará Lionel Scaloni, mientras surgen noticias vinculadas al cuerpo técnico.
Mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) negocia los términos para asegurar la continuidad de Scaloni tras la Copa del Mundo, uno de los hombres clave de su confianza inquebrantable tendría una decisión drástica ya tomada sobre su futuro profesional: Wálter Samuel dejaría de ser ayudante de campo y se lanzará como director técnico principal.
La primicia, adelantada por la periodista Verónica Brunati en la red social X, marca el final de una era para el histórico exdefensor de Boca, Roma, Real Madrid e Inter.
A los 48 años y con la licencia UEFA A bajo el brazo, el apodado "Muro" decidió que, una vez que expire su vínculo con la AFA el próximo 30 de diciembre de 2026, colgará definitivamente el rol de asistente para buscar su primera experiencia al frente de un plantel profesional, priorizando para ello al fútbol europeo.
"Walter Samuel tiene decidido ser entrenador cuando finalice su vínculo con AFA en diciembre. Se soltará como DT principal después de ocho años como ayudante de Scaloni. Su idea es tener su primera experiencia en Europa", indicó la periodista.
Walter Samuel, de pilar silencioso de la Selección Argentina al sueño europeo
La historia de Samuel en el predio Lionel Messi de Ezeiza comenzó en agosto de 2018, cuando se sumó de manera interina junto a Pablo Aimar bajo el ala de Scaloni.
Desde entonces, su figura silenciosa pero de enorme peso interno se consolidó como especialista en el manejo de la pelota parada y una de las voces más respetadas por los referentes del plantel, acumulando una vitrina envidiable que incluye las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022.
No es la primera vez que el Viejo Continente toca la puerta del exzaguero. Ya en 2025, Cristian Chivu intentó sumarlo a su cuerpo técnico en el Inter —la gran casa de su etapa como futbolista—, una propuesta que Samuel declinó para honrar su compromiso con la Albiceleste rumbo a la cita ecuménica.
Con el ciclo mundialista cerrado y el contrato de todo el cuerpo técnico llegando a su fin, el escenario cambió por completo. Lejos de la comodidad del rol secundario, "El Muro" se prepara para asumir la máxima responsabilidad táctica, buscando replicar en los bancos europeos la rigurosidad y el liderazgo que lo convirtieron en un prócer silencioso del fútbol argentino.
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