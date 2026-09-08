Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia
Tras la inolvidable goleada por 8-0 ante Benín, el equipo de Christian Meloni definirá su clasificación a los octavos de final en la última fecha del Grupo A.
La Selección Argentina femenina Sub-20 vive horas decisivas en la Copa del Mundo de Polonia 2026. Luego de tropezar en el estreno ante la Selección local con un duro 3-0 y de recuperarse con una histórica e inolvidable paliza por 8-0 frente a Benín, el conjunto albiceleste ya tiene la mente puesta en el choque decisivo del Grupo A que definirá el futuro cercano en la competencia que viene generando muchas expectativas.
Selección Argentina femenina Sub-20, el Mundial de Polonia y el partido clave ante México
El próximo encuentro de las juveniles albicelestes será este viernes 11 de septiembre, a partir de las 13:00 (hora de la Argentina). En el campo del Arena Katowice, el seleccionado nacional se medirá frente a México en un duelo directo que determinará el futuro de ambos países en la cita continental. Sin lugar a dudas que se trata de un duelo complicado pero que puede ser el puntapié inicial para algo importante.
El conjunto conducido por Christian Meloni sabe que el contundente triunfo de la segunda jornada no solo levantó el ánimo del plantel, sino que mejoró notablemente la diferencia de gol. Este factor puede resultar fundamental a la hora de resolver las posiciones de la zona, en un certamen donde avanzan a la fase de eliminación directa los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Para meterse entre los 16 mejores seleccionados del torneo, el equipo de nuestro país necesita sumar ante las aztecas. Un triunfo asegurará la clasificación directa, mientras que un empate mantendrá vivas las chances en la tabla comparativa de los terceros lugares.
Con un rendimiento en alza y el impulso futbolístico que significó la goleada histórica del pasado partido, la Sub-20 albiceleste sueña con abrochar el pasaje a octavos de final y seguir haciendo historia en el suelo polaco.
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