Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia

Selección Argentina femenina Sub-20, el Mundial de Polonia y el partido clave ante México

El próximo encuentro de las juveniles albicelestes será este viernes 11 de septiembre, a partir de las 13:00 (hora de la Argentina). En el campo del Arena Katowice, el seleccionado nacional se medirá frente a México en un duelo directo que determinará el futuro de ambos países en la cita continental. Sin lugar a dudas que se trata de un duelo complicado pero que puede ser el puntapié inicial para algo importante.