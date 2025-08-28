Champions League: los clubes podrían ganar una cifra millonaria histórica para el torneo

Durante las rondas eliminatorias, los montos crecen de manera progresiva: 11 millones para los octavos de final, 12,5 millones para cuartos, 15 millones para semifinales y 18,5 millones para la final. El campeón recibirá un bono adicional de 25 millones de euros, superando los 100 millones de euros en premios totales si logra quedarse con la Orejona.

España contará con cinco representantes, mientras que Inglaterra aportará seis gracias a sus resultados recientes en competiciones continentales. Entre los favoritos se destacan equipos como PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Liverpool, consolidando la competencia como un escaparate global de alto nivel deportivo y económico.

Esta estrategia de la UEFA busca reforzar la relación con los grandes clubes y mantener la relevancia de la competición más importante del Viejo Contienente tras los conflictos generados por el proyecto de la Superliga europea.