Se sorteó la Copa Argentina y organizador destacó: "es un torneo que aleja las divisiones políticas y geográficas"

La Copa Argentina comenzó a disputarse en 2011 y está compuesta por 64 equipos de distintas divisionales del fútbol nacional. Comienza en la etapa de 32avos de Final, que incluye a todos los clubes de la Liga Profesional en conjunto con los principales representantes de las distintas categorías del Ascenso (Primera Nacional, Primera B, Primera C, y Torneo Federal A). El campeón va a la Copa Libertadores, máximo certamen continental.

copa argentina trofeo 1.jpg

El presidente de Torneos destacó la calidad y trascendencia del fútbol argentino, y precisó que la compañía logró en 2024 el récord de producir 1800 partidos y otros 300 eventos deportivos en América Latina y también en Estados Unidos, donde produjo un tercio de los encuentros de la CONMEBOL Copa América.

“La Copa Argentina genera pasión, la pasión de nuestra gente por el fútbol, por su tierra. Este torneo es una forma de acercar el fútbol a todos lados”, dijo Isaack.

“Esta Copa aleja las divisiones políticas y geográficas que son muy habituales en este país. Aleja esas peleas estériles que vemos día a día y une a todos bajo la bandera de nuestro sentimiento argentino, como lo hace nuestra selección, como lo hacen nuestros títulos internacionales, como también lo hacen nuestros ídolos a quienes recordamos cuando hablamos de fútbol”, agregó.

copa argentina trofeo 2.jpg

“Es el torneo más federal porque simboliza la unidad de un país en el medio de la dispersión, la alegría ante todo obstáculo y el esfuerzo como base de los logros. Este torneo no se piensa desde la Capital Federal hacia el interior del país. Este torneo se piensa desde la Argentina para la Argentina. Yo espero y hago votos para que los dirigentes seamos lo suficientemente fuertes e inteligentes y tener claridad en todo esto, la claridad suficiente para defender el fútbol, como lo vienen haciendo hasta ahora y no permitir que se embarre la pasión, porque la pasión no es solo nuestra, es de la gente”, comentó.

El presidente de Torneos agradeció “profundamente a todos los jugadores del fútbol argentino, porque con un fixture tan intenso como el que tenemos, siempre están disponibles y apoyando estas iniciativas federales”. “La Copa Argentina incluye al fútbol del más alto nivel de todo el país”, dijo. Y agregó: “En 2025 vamos a tener un año con un fixture más intenso porque habrá muchas competencias nacionales e internacionales”.

Isaack destacó y agradeció a todos los que hacen posible la organización de la Copa Argentina, pero “fundamentalmente a todas las personas anónimas que pagan una entrada, que son espectadores en la televisión y que pueblan una tribuna y hacen posible que esto sea un gran espectáculo”.