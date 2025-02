Se suspendió Godoy Cruz vs Talleres por la agresión a un árbitro

Mientras el línea era atendido, el árbitro principal confirmó que el partido no iba a seguir. "No, esto no es que el cuarto árbitro lo va a reemplazar. Es una agresión, no hay posibilidad de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado en un evento deportivo, no puede pasar. Estamos en 2025, no puede seguir pasando esto", explicó.

"Si nosotros no actuamos y hamos las cosas como corresponde, esto va a seguir pasando y no puede ser así. Esto no es culpa ni del club ni de los jugadores, sino de gente incivilizada", argumentó Falcón Pérez.

Consultado una vez definida la suspensión, el entrenador del "Tomba" lamentó la determinación. "Se decidió de una forma rápida, nosotros deportivamente nos vamos triste porque el espectáculo no merecía terminar así", dijo Ernesto Pedernera.

"Muy lamentable, la integridad del árbitro se vio afectada y él no estaba en condiciones de seguir. Y hay que respetar, porque hoy le tocó a él pero otro día puede tocarle a otro", remarcó el "Cacique" Medina, DT de Talleres.

