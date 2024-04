El insólito momento que vivió Sebastián Domínguez tras la dura descarga de un periodista: "Si yo fuera técnico, no agarro a estos muertos"

EL INSÓLITO MOMENTO QUE VIVIÓ SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ EN CONFERENCIA DE PRENSA

Sin lugar a dudas que el presente de Tigre es uno de los más preocupantes de los últimos años para la Instituciuón que no puede hacer pie desde lo deportivo y tiene un nivel que preocupa mucho puertas adentro: el equipo quedó último en el Grupo B de la Copa de la Liga y solo consiguió cinco puntos en 14 fechas.

Por esta razón, un periodista partidario utilizó los segundos que usualmente se le otorgan a la prensa para hacer preguntas para realizar una catarsis contra el plantel que se viralizó en las redes sociales por la reacción que tuvo el entrenador mientras escuchaba.

"De corazón, hay jugadores que no pueden jugar en Tigre porque son tortugas. Yo te voy a dar nombres: Sánchez Miño es una tortuga, no se cómo puede jugar en Tigre y no se qué le verás vos", comenzó el periodista. Y además, agregó: "Valoro tu orgullo por haber agarrado este equipo porque viéndolos a estos muertos la verdad es que si yo fuera un técnico no agarro".

"No te echo la culpa a vos porque los venimos viendo a estos muertos. Son unos muertos", sentenció