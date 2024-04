La insólita promesa que Sebastián Domínguez rompió en Tigre: su descargo

Embed El 8 de abril, Sebastián Domínguez declaró: “Voy a venir a todas las conferencias de prensa, de acá hasta que me vaya. No voy a faltar a ninguna. Así como tengo respeto por los chicos, valoro que ustedes los periodistas estén acá”.



Solo NUEVE DÍAS después, tras la… pic.twitter.com/9jXUZitF2a — JS (@juegosimple__) April 18, 2024

En aquella derrota ante el "Calamar", el DT había dicho que siempre se iba a presentar en las conferencias de prensa sin importar cuál fuera el resultado: algo que no cumplió tras la caída ante Chacarita en Copa Argentina y que se volvió viral en las redes sociales.

El Matador terminó último con cinco unidades en la Zona B de la Copa de la Liga producto a 11 derrotas, dos empates y tan solo una victoria. Además, ahora quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina y deberá cambiar el chip para la Liga Profesional e intentar levantar el nivel mostrado hasta el momento.

Buenos dias Sebastian, soy periodista partidario de Tigre si bien no pude ir ayer pq no fui acreditado la primera vez, mis compañeros lo esperaron a la salida y hasta le preguntaron si iba a hablar pic.twitter.com/HfBQtBXbgT — Rodri (@RodriAgustinR) April 18, 2024

El descargo de Seba Domínguez en redes

"Ayer, luego de ir al vestuario, pregunté dónde era la conferencia de prensa. Se me comunicó que por copa Argentina no había tal(tampoco zona mixta). A partir de ahí fui a hablar con el árbitro por la jugada del gol, estuve 30’ aprox. No suspendí ni falté a ninguna conferencia", escribió el entrenador en su cuenta oficial de X.

Ayer, luego de ir al vestuario, pregunté dónde era la conferencia de prensa. Se me comunicó que por copa Argentina no había tal(tampoco zona mixta). A partir de ahí fui a hablar con el árbitro por la jugada del gol, estuve 30' aprox. No suspendí ni falté a ninguna conferencia. https://t.co/VaqInI3jNv — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) April 18, 2024