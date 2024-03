Abogado de Sebastián Sosa admite que su defendido "puede ir preso"

El próximo lunes 18 a la mañana, la joven denunciante declarará en Cámara Gesell y los cuatro acusados deberán estar presentes en la fiscalía mientras se lleva a cabo el procedimiento. Luego, el juez tiene un plazo de 48 horas máximo para determinar las primeras decisiones del caso. Barrera no descarta que se aplique una medida cautelar o incluso la detención de los futbolistas de Vélez.

Sebastián Sosa Abiel Osorio, José Florentín Braian Cufré velez Los jugadores de Vélez denunciados: Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré

“Desde el punto de vista técnico, Sosa puede ir preso el lunes. Eso no significa que pueda ser responsable. Acá lo que se va a decidir es si corre riesgo o no de ser sometido al proceso, no el grado de culpabilidad. Existe chance de que pueda quedar en prisión, después el juez deberá probar los riesgos cautelares”, indicó el abogado en una entrevista con la radio uruguaya Carve Deportiva.

En tanto, se refirió también a los chats de WhatsApp que mantuvo el propio Sosa con la joven denunciante y consideró que el arquero fue “partícipe secundario”: “Su única vinculación con el tema es haber tenido una conversación por chat donde invita a la denunciante a tomar algo y le dice que está con tres compañeros”, explicó.

sebastian sosa

“La denunciante, en el intercambio de chats, cuando Sosa le dice que no se dio cuenta que existiera de parte de sus compañeros actos indebidos, ella le contesta: ‘Vos no podés hablar porque vos estabas dormido’”, aclaró Barrera.

Ante esto, el abogado insistió: “Sebastián Sosa es inocente, no porque lo diga yo. En este caso, tenemos la certeza y, además, la propia denunciante declara que Sosa no hizo nada, no sólo en los chats que se difundieron, sino también en su testimonio primario”.