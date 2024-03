Jugadores de Vélez imputados por abuso: por qué Sebastián Sosa sigue preso luego del fallo judicial

Sin embargo, los cuatro continúan en las instalaciones del edificio de la ex Brigada de Investigaciones, en la capital tucumana, debido a que aun no cumplieron hasta el momento las medidas que estableció la magistrada.

En el caso de Sosa en particular, que podría continuar el juicio en libertad, se le impuso una caución de $50 millones y que fije un domicilio constatado para ser notificado.

Según trascendió, el futbolista todavía no pudo juntar la cantidad de dinero exigida y, además, no cumple con las garantías domiciliarias que se le exigen. No obstante, podría concluir esos trámites durante este sábado, indicó su abogado Ernesto Baaclini.

Otras restricciones que se les impuso a los cuatro imputados son no salir del país y la restricción de no acercarse a la víctima ni a sus familiares a menos de 400 metros.