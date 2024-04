La drástica decisión que tomó Vélez con Sebastián Sosa en medio del escándalo

Embed En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield.



La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes. — Vélez Sarsfield (@Velez) April 17, 2024

Sosa se encuentra en libertad tras haber pagado una caución de 50 millones de pesos, medida que dispuso la Justicia de Tucumán luego de la audiencia que se realizó el 20 de marzo y en la cual a los otros tres implicados se les dictó arresto domiciliario por 90 días.

sebastian sosa.jpg

Si bien esperará el juicio en libertad, no quedó absuelto, ya que contactó a la víctima y la citó al hotel en donde sucedió lo denunciado, pero no habría abusado sexualmente de ella. Aún así, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la jueza cada 15 días.

El arquero, que está implicado la causa por abuso sexual junto a sus compañeros Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré. “Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor”, declaró tras pasar 10 en prisión.