La justificación de Sebastián Sosa tras su error en el gol de Vélez

El arquero uruguayo intentó despejar con el pie ante el pase atrás de su compañero y compatriota Edgar Elizalde, la pelota cayó en Walter Bou, quien envió el centro para el cabezazo goleador de Lucas Pratto, que rozó en Alex Vigo.

"Uno se angustia y se pone mal porque las cosas no salen como uno pretende. Hace unos meses era un fenómeno, era San Sosa, y en un corto plazo hay disgustos. No es de toda la parcialidad de Independiente, pero uno trabaja para hacer bien las cosas. El arquero no es ajeno a los altibajos, en una irregularidad que está sumergida el club también, porque hay temas que repercuten", expresó.

"Estoy convencido de que depende de lo que haga en Independiente marcará mi convocatoria al seleccionado (uruguaya). Independiente me abrió las puertas al sueño de la selección", indicó Sosa.