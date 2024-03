Sebastián Sosa pagó la fianza y quedó en libertad: cuánto pago

Sebastián Sosa Abiel Osorio, José Florentín Braian Cufré velez Los jugadores de Vélez denunciados: Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré

En estas horas, se ultiman los detalles de los trámites administrativos para que Sosa pueda dejar el lugar de detención y regrese a Buenos Aires.

Por la eximición de prisión, el arquero tiene ahora la obligación de compadecer cada 15 días en Tucumán ante la Justicia, se le prohibió salir de Argentina por 90 días y tuvo que entregar su pasaporte.

Sosa está acusado de ser “participe secundario de abuso sexual agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas”.

Por su parte, a Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, los otros futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual agravado, se les fue otorgada la prisión domiciliaria durante 90 días a cumplir en la provincia de Tucumán. Sin embargo, permanecerán detenidos en la Brigada de Investigaciones al menos hasta el miércoles de la próxima semana.

La declaración de Sebastián Sosa

En las últimas horas se conocieron detalles de las declaraciones de los tres imputados en el caso por abuso sexual a una periodista tucumana de 24 años, hecho que habría sucedido el pasado 2 de marzo en la madrugada en el hotel Hilton de Tucumán.

Al respecto, Sosa se desligó de los hechos denunciados y declaró ante la Justicia: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Así estuvimos una hora y media”.

“Ella me pide para bañarse a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación. Cuando sale estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien”, continuó.

Y agregó: “Estaba con sueño y tenía ganas de dormir, me sentía con pocas energías, y al rato me dormí. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”.

“Me quedé despierto y empecé una conversación con ella, me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo. Es más, me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa, y luego puse la alarma para dormir porque teníamos dos horas nomás para hacerlo antes de salir”, detalló el arquero uruguayo, que fue quien tuvo chats con la denunciante antes y después del encuentro.

“Toda esta situación me descoloca porque yo no esperaba vivir esto, no me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo, me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats”, cerró.