Se filtró la declaración de Sebastián Sosa en la causa de abuso sexual

En este contexto, Sosa se dirige hacia la denunciante, y dice: “Hasta el momento que te vi, te vi bien. Después me dormí, como ella lo dice, como ella lo reafirma, como yo lo ratifico y como lo ratifican los muchachos. Entonces no es que estoy diciendo lo contrario y nada por el estilo, sino que hasta que te vi visualmente, te vi bien, después me dormí. No puedo ser por ahí testigo de algo que no vi, porque estaba dormido, entonces no reconozco lo que pasó".

"Yo puedo entender que ella esté pasando mal, pero todos la estamos pasando mal, durmiendo días en una comisaría, saliendo expulsados, dando una imagen espantosa. 37 años tengo, 20 de carrera y nunca tuve nada como para decir 'este tiene antecedentes de algo o tendencias de algo'. Simplemente le extendí una invitación y ella lo sabe. Fui respetuoso, fui honesto, fui transparente, no le mentí en ningún momento, fui comprensible cuando me estaba contando lo que estaba pasándole", agrega.

Sobre los mensajes que intercambiaron luego del encuentro, el exVelez señala: "Seguí conversando con ella, tratando de buscar algún tipo de solución, sin hacer un ofrecimiento de plata, sin querer sobornar, sin ningún tipo de segunda intención, ella lo sabe bien y los mensajes son elocuentes. Los mensajes dicen claramente: '¿Te puedo ayudar en algo?' '¿De qué manera te puedo ayudar?' Me ofrecí honestamente en todo momento y lo sabe. Entonces lo único que quiero remarcarle a ella es que lo que vi, la vi bien hasta donde la vi. En otro momento estoy durmiendo y lo único que hice fue hacerle una invitación".

"Siento que esto es mucho para mí. Es mucho lo que estoy viviendo por hacerle una invitación a alguien. No sé si ustedes tienen hijos acá, seguramente todos hacen invitaciones, todos te invitan a tomar un café, todos te invitan a salir, vamos a salir a bailar. Lo que pasa después de hacer una invitación, yo considero que se me está cargando de muchas cosas extra que por ahí no me competen y lo único que hice fue hacerle una invitación y ella lo sabe. Y reitero que fui respetuoso, fui honesto, le dije las cosas como eran, estaban los compañeros que estaban", continuó.

Por último, Sebastián Sosa expresó: "No le oculté nada, en ningún momento le dije que venía para una entrevista, no le oculté nada en ningún momento, fue simplemente una invitación a tomar algo, escuchar música y eso fue lo que fue y eso fue lo que yo hice. Escuchar música, tomar algo y nada más hasta que me dormí. Simplemente eso y bueno, espero que lo tenga en consideración y se pueda resolver todo de buena manera".

