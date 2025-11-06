Sebastián Villa le dedicó el título de Copa Argentina a Miguel Ángel Russo: "Me aconsejó mucho"
El delantero colombiano hizo historia con Independiente Rivadavia, y durante los festejos, recordó al fallecido entrenador con el que coincidió en su paso por Boca.
Con Sebastián Villa como figura y en una de las mejores finales de los últimos tiempos, Independiente Rivadavia se impuso este miércoles en Córdoba por penales y se sumó a la lista de campeones de la Copa Argentina al conseguir la edición 2025.
Tal como había ocurrido en la semifinal ante River, el delantero colombiano marcó el penal decisivo en el partido consagratorio y fue elegido como la figura del encuentro. Y luego de la conquista, se acordó del fallecido Miguel Ángel Russo.
"Le quiero dedicar este título al profe Miguel Russo. Que en paz descanse. Me aconsejó mucho y fue muy importante", dijo Villa en declaraciones tras la consagración.
El colombiano y el entrenador coincidieron en Boca, donde sumaron dos títulos.
En tanto, Villa destacó que la "Lepra" mendocina hizo "un gran partido", se mostró muy contento y emocionado con la victoria y afirmó que su equipo mostró “mucha humildad” a lo largo del certamen nacional.
Además, el atacante colombiano valoró la “confianza” que les dio el entrenador Alfredo Berti y afirmó que el conjunto mendocino cuenta con “pibes bárbaros”.
La Copa Argentina de Sebastián Villa
Con mucha participación en la semifinal y en la final, Sebastián Villa, capitán y referente de Independiente Rivadavia, fue una de las figuras de la edición 2025 de la Copa Argentina.
El futbolista colombiano participó en seis partidos, aportando un gol y cuatro asistencias. Obtuvo una nota Sofascore de 7,66.
