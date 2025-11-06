Sebastián Villa le dedicó el título de Copa Argentina a Miguel Ángel Russo: "Me aconsejó mucho"

Además, el atacante colombiano valoró la “confianza” que les dio el entrenador Alfredo Berti y afirmó que el conjunto mendocino cuenta con “pibes bárbaros”.

La Copa Argentina de Sebastián Villa

Con mucha participación en la semifinal y en la final, Sebastián Villa, capitán y referente de Independiente Rivadavia, fue una de las figuras de la edición 2025 de la Copa Argentina.

El futbolista colombiano participó en seis partidos, aportando un gol y cuatro asistencias. Obtuvo una nota Sofascore de 7,66.