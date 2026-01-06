Sebastián Villa quiere jugar en River: "Si me llama Gallardo, mañana viajo a la Argentina"
El delantero colombiano ex Boca habló públicamente de su futuro, confirmó que pretende llegar al Millonario y dejó en claro que su salida de Independiente Rivadavia.
La ventana de transferencias sigue ofreciendo historias cargadas de tensión, versiones cruzadas y declaraciones que modifican el escenario día a día. En ese contexto, Sebastián Villa decidió romper el silencio y asumir un rol protagónico en una de las novelas más resonantes del verano: su posible llegada a River. Mientras el equipo de Marcelo Gallardo avanza con la pretemporada en el sur del país, la dirigencia continúa analizando alternativas para reforzar el plantel.
El nombre del delantero colombiano aparece como una opción tan atractiva desde lo futbolístico como polémica por su pasado reciente. Actualmente figura clave de Independiente Rivadavia, atraviesa un momento personal y profesional particular. Con protagonismo absoluto en el equipo mendocino y luego de haber cumplido un compromiso de permanencia, el atacante dejó en claro que su ciclo allí está terminado.
En una entrevista con el canal de streaming Picado TV, el exjugador Boca no esquivó el tema y manifestó abiertamente su intención de vestir la camiseta del Millonario, algo que hasta ahora se había manejado con mayor hermetismo desde su entorno. “Me gustaría jugar en River”, expresó el futbolista sin rodeos, remarcando que su deseo está sobre la mesa y que ahora todo depende de que los clubes logren acercar posiciones.
"Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo. Yo en las negociaciones no me meto. Es el futuro mío y de familia, si se da esta oportunidad lo voy a aprovechar de la mejor manera“, soltó el colombiano.
Sebastián Villa hizo públicas sus intenciones de jugar en River
A su vez, aclaró que no interviene directamente en las negociaciones y que delega esas cuestiones en su representante, aunque reconoció la magnitud de la oportunidad que podría presentarse. Para Villa, el salto al Millonario no solo representaría un desafío deportivo de primer nivel, sino también una chance clave para el futuro de su familia.
El colombiano también respaldó las declaraciones del presidente de Independiente Rivadavia, quien ya había anticipado que el delantero no continuaría en el club. Según explicó el propio jugador, existía un acuerdo previo que contemplaba su salida en este mercado, luego de haber cumplido con objetivos deportivos importantes, como la consagración y la clasificación a una competencia internacional.
“Daniel y yo tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra de quedarme estos últimos seis meses en el club. Es el momento justo“, sostuvo.
En paralelo, el atacante hizo hincapié en su mentalidad competitiva y en su intención de seguir creciendo, recordando su paso por otros destinos del exterior y agradeciendo a la institución mendocina por haberle permitido relanzar su carrera. Además, dejó entrever que su vínculo con Juan Fernando Quintero podría ser un factor influyente, no solo desde lo personal, sino también desde lo futbolístico, a la hora de adaptarse a un entorno exigente como el de River.
En cuanto a los números, la negociación aparece como el principal escollo: la Lepra mendocina mantiene una postura firme y pretende una cifra elevada por el pase, muy por encima de la oferta informal que habría acercado River en las primeras charlas. Mientras tanto, el propio Villa y su entorno presionan para que las partes vuelvan a sentarse a negociar y encuentren una salida que beneficie a todos. Con la voluntad del jugador ya expresada públicamente, ahora la pelota quedó del lado del club de Núñez.
