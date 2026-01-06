Sebastián Villa quiere jugar en River: "Si me llama Gallardo, mañana viajo a la Argentina"

El colombiano también respaldó las declaraciones del presidente de Independiente Rivadavia, quien ya había anticipado que el delantero no continuaría en el club. Según explicó el propio jugador, existía un acuerdo previo que contemplaba su salida en este mercado, luego de haber cumplido con objetivos deportivos importantes, como la consagración y la clasificación a una competencia internacional.

sebastian villa 2.jpg

“Daniel y yo tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra de quedarme estos últimos seis meses en el club. Es el momento justo“, sostuvo.

En paralelo, el atacante hizo hincapié en su mentalidad competitiva y en su intención de seguir creciendo, recordando su paso por otros destinos del exterior y agradeciendo a la institución mendocina por haberle permitido relanzar su carrera. Además, dejó entrever que su vínculo con Juan Fernando Quintero podría ser un factor influyente, no solo desde lo personal, sino también desde lo futbolístico, a la hora de adaptarse a un entorno exigente como el de River.

En cuanto a los números, la negociación aparece como el principal escollo: la Lepra mendocina mantiene una postura firme y pretende una cifra elevada por el pase, muy por encima de la oferta informal que habría acercado River en las primeras charlas. Mientras tanto, el propio Villa y su entorno presionan para que las partes vuelvan a sentarse a negociar y encuentren una salida que beneficie a todos. Con la voluntad del jugador ya expresada públicamente, ahora la pelota quedó del lado del club de Núñez.