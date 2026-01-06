Sebastián Villa presiona para jugar en River: los dos clubes de Brasil que lo buscan
El futbolista colombiano manifestó su deseo de jugar en el Millonario, pero el mercado de pases se complica: Independiente Rivadavia pide 12 millones de dólares.
Mientras River analiza alternativas para reforzar su ataque, el nombre de Sebastián Villa volvió a ganar fuerza en las últimas horas. El propio delantero colombiano manifestó su deseo de ponerse la camiseta del Millonario y ser dirigido por Marcelo Gallardo, aunque el escenario actual no resulta favorable para el club de Núñez.
El principal obstáculo es económico. Independiente Rivadavia fijó en 12 millones de dólares el precio para liberar al futbolista, una cifra que en el Millonario consideran imposible de afrontar en este mercado de pases. La postura responde tanto a la nueva política de gastos como a la edad del extremo, próximo a cumplir 30 años y con escaso margen de reventa.
El interés de Brasil y la postura de River
Según trascendió en las últimas horas, en River entienden que el valor solicitado desde Mendoza está muy por encima de lo que están dispuestos a pagar. A esa dificultad se suma la competencia desde el exterior, un factor que aleja todavía más la posibilidad de un acuerdo.
De acuerdo a lo informado por TyC Sports, Cruzeiro y Santos son los dos clubes de Brasil que buscan quedarse con Sebastián Villa. Ambas instituciones cuentan con un poder económico mayor y podrían acercarse a las pretensiones de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia.
Si bien el colombiano rechazó una propuesta del Santos, club que renovó a Neymar y sumó a Gabriel Barbosa, su preferencia por River no alcanza para destrabar una operación que hoy parece cuesta arriba para el conjunto argentino.
La palabra de Sebastián Villa y el compromiso de Independiente Rivadavia
En diálogo con Picado TV, Villa fue claro respecto a su deseo: “Me gustaría jugar en River. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo”, expresó, al tiempo que remarcó que no se involucra en las negociaciones. Además, confirmó un acuerdo previo con Daniel Vila para salir en este mercado: “Llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, entramos en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra”.
El propio presidente de Independiente Rivadavia ratificó esa postura y aseguró que existe un compromiso de venta si llega una oferta que conforme al club. Mientras tanto, River espera que las condiciones cambien, aunque la presión del mercado brasileño amenaza con dejarlo definitivamente fuera de la carrera por Villa.
