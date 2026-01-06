Sebastián Villa presiona para jugar en River: los dos clubes de Brasil que lo buscan

villa quintero

La palabra de Sebastián Villa y el compromiso de Independiente Rivadavia

En diálogo con Picado TV, Villa fue claro respecto a su deseo: “Me gustaría jugar en River. Sabemos lo que significa River y esperemos que las partes se pongan de acuerdo”, expresó, al tiempo que remarcó que no se involucra en las negociaciones. Además, confirmó un acuerdo previo con Daniel Vila para salir en este mercado: “Llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, entramos en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra”.

El propio presidente de Independiente Rivadavia ratificó esa postura y aseguró que existe un compromiso de venta si llega una oferta que conforme al club. Mientras tanto, River espera que las condiciones cambien, aunque la presión del mercado brasileño amenaza con dejarlo definitivamente fuera de la carrera por Villa.