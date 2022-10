Abuso sexual: Sebastián Villa se hará una nueva pericia psicológica

Cuando declaró, la ex pareja recordó lo sucedido: contó que el nacido en el municipio de Bello después de llevarla a una habitación en una fiesta, la golpeó y la abusó sexualmente. Después de esto, amplió que al día siguiente tuvo que trasladarse dolorida al Hospital Penna para atenderse clínicamente. Incluso dio a conocer que el entorno de Villa "me llamaba todo el tiempo, me dejaba mensajes con amenazas y con pedidos de que no vaya al médico".

Doldán afirmó que "estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabía que sola en mi casa no podía estar. Me fui al médico por los dolores", detallando lo que habría ocurrido en la noche de la violación, presuntamente ocurrida en el domicilio del futbolista, en el country Venado II de Canning. El 9 de noviembre se espera que se le realicen pericias.

El día en el que Villa se presentó para declarar en junio con la fiscal Vanesa González, quien está a cargo de la UFI 3 de Ezeiza, y negó estos hechos, expresó ser inocente ya que fueron relaciones consentidas y además tuvo la intención de plantear la posibilidad de que las lesiones contra Doldán hayan sido provocadas por otra persona.