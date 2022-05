Colombiano Fabián Vargas habló de Sebastián Villa: ¿por qué nadie compró al delantero?

"Siento que Sebas -Villa- se ha equivocado bastante. Obviamente que no somos jueces y yo en eso si tengo mucho cuidado a la hora de emitir una opinión porque los únicos que tienen la potestad de decir quiénes son culpable o no es un juez, es la Justicia la tendrá que determinar", puntualizó Vargas.

Y agregó: "No ha vuelto a ser tenido en cuenta en la Selección Colombia teniendo la capacidad para hacerlo, no ha podido concretar su paso a otra liga o al fútbol europeo y me imagino que también por eso, porque cuando alguien viene a contratar un jugador lo primero que mira es cómo se comporta, qué tipo de persona es, si es problemático, se fijan en absolutamente todo no solo en la parte profesional. Muchas veces esos fichajes los determina la parte persona".

https://twitter.com/TeayDeportea/status/1526621993453424642 #IPIDEP Vargas se refirió a la situación de Sebastián Villa: "Se ha equivocado bastante. No pudo irse al fútbol europeo porque cuando alguien viene a comprar un jugador se fijan en todo, no solo en la parte futbolística" pic.twitter.com/Q66jOzw0Ns — Tea y Deportea (@TeayDeportea) May 17, 2022

En las última horas, a diferencia de la opinión de Vargas, el mandamás de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, hizo un giro de 180 grados sobre Villa, de quién dijo que le había "faltado el respeto a la camiseta" a señalarlo como un gran profesional, pese a al denuncia por violación e intento de asesinato que pesa sobre el delantero colombiano.

Vargas también habló de los jugadores colombianos que están en el fútbol argentino

