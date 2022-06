La mujer que acusó de violación a Sebastián Villa: "Me hiere verlo en una cancha"

Sobre la continuidad de Villa jugando en Boca, aseveró: “Me hiere verlo en una cancha. Me duele porque no es justo. Es ovacionado. Él sí que no está solo. Yo no vivía segura. Me tuve que ir de mi casa”.

Sobre su decisión de hacer pública la denuncia, cotejó: “Me decidí a hablar porque me cansé de esconderme como si yo hubiese hecho daño. Necesito que se sepa la verdad. No a medias o porque por quién es él uno se deje llevar”.

Por su parte, el abogado Roberto Castillo cuestionó la decisión de no detener a Sebastián Villa: “El juez hace una interpretación sesgada de la prueba”.

tamara denunciante villa c5n