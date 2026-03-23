Selección Argentina: Lionel Scaloni convocó a un futbolista de River por la lesión de un ex Boca

image Cambio en la lista de la Selección Argentina

Venta de entradas para ver a la Selección Argentina

Para los fanáticos que desean ver a los campeones en vivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya hizo oficiales los valores de los tickets para el primer compromiso. El partido inicial se disputará el próximo 27 de marzo frente a la selección de Mauritania, teniendo como gran escenario a La Bombonera.

Los precios anunciados para poder asistir al estadio de Boca Juniors reflejan el actual contexto inflacionario del país y varían según la ubicación elegida:

Entrada más económica: $90.000

Entrada más costosa (plateas preferenciales): $490.000

Shows musicales confirmados post partido

Buscando mantener el clima festivo que caracteriza a las presentaciones del equipo nacional desde la obtención de la tercera estrella, la organización del evento confirmó que habrá espectáculos musicales de primer nivel para cerrar ambas jornadas deportivas: