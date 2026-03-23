Selección Argentina: Lionel Scaloni convocó a un futbolista de River por la lesión de un ex Boca
El cuerpo técnico anunció un cambio de último momento en la lista de convocados para los amistosos de la Selección Argentina.
De cara a la doble fecha de amistosos que se disputará a fines de marzo, la Selección Argentina sufrió una baja inesperada en la zona defensiva que obligó al cuerpo técnico a mover las fichas rápidamente para citar a un viejo conocido.
A través de sus redes sociales oficiales, el equipo nacional confirmó que Leonardo Balerdi, defensor surgido en las inferiores de Boca Juniors y actual jugador del Olympique de Marsella, fue desafectado de la nómina inicial debido a una lesión.
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El reemplazo elegido por Lionel Scaloni
Ante la baja confirmada de Balerdi, el entrenador campeón del mundo decidió convocar en su reemplazo a Lucas Martínez Quarta. El defensor de River Plate, se sumará en las próximas horas a la concentración del plantel para estar a disposición del equipo de cara a los compromisos internacionales.
Esta modificación de último momento altera levemente la lista original que lidera el capitán Lionel Messi, quien volverá a presentarse ante el público argentino en esta ventana de exhibición.
Venta de entradas para ver a la Selección Argentina
Para los fanáticos que desean ver a los campeones en vivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya hizo oficiales los valores de los tickets para el primer compromiso. El partido inicial se disputará el próximo 27 de marzo frente a la selección de Mauritania, teniendo como gran escenario a La Bombonera.
Los precios anunciados para poder asistir al estadio de Boca Juniors reflejan el actual contexto inflacionario del país y varían según la ubicación elegida:
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Entrada más económica: $90.000
Entrada más costosa (plateas preferenciales): $490.000
Shows musicales confirmados post partido
Buscando mantener el clima festivo que caracteriza a las presentaciones del equipo nacional desde la obtención de la tercera estrella, la organización del evento confirmó que habrá espectáculos musicales de primer nivel para cerrar ambas jornadas deportivas:
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Amistoso del 27/03 (vs. Mauritania): El cierre musical en La Bombonera estará a cargo de los reconocidos artistas de la movida tropical Pablo Lescano y Mala Fama.
Amistoso del 31/03 (vs. Zambia): Para el segundo encuentro de la gira, los shows post partido contarán con la presencia de Los Totora, Rodrigo Tapari y otros artistas sorpresa de primer nivel que serán confirmados en los próximos días.
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