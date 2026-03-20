Calendario 2026: Javier Milei apagó el feriado del lunes 23 de marzo y lo sesgó a un grupo de privilegiados

Día no laborable (lunes 23 de marzo): La decisión de otorgar el día libre recae pura y exclusivamente en el empleador . Si la empresa decide que se trabaja, el empleado tiene la obligación de asistir y percibirá su salario normal , sin ningún tipo de recargo o adicional.

Feriado Nacional (martes 24 de marzo): Es un día de descanso obligatorio estipulado por ley. Si por la naturaleza de la actividad el empleado debe prestar servicios, tiene el derecho legal a cobrar el doble de su salario habitual por esa jornada.

Un fin de semana largo "a medias"

Bajo este esquema, la categorización del 23 de marzo como un "día no laborable con fines turísticos" apaga la ilusión de un descanso generalizado. Al dejar la potestad en manos del sector privado (que en su gran mayoría opta por mantener sus puertas abiertas para no perder un día de producción o ventas), el Gobierno sesgó el beneficio del turismo y el descanso a un grupo reducido de trabajadores amparados por normativas estatales o convenios específicos.