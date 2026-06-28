Mundial 2026: Lo Celso entra en una selecta lista de la Selección Argentina que integran solo seis futbolistas

La historia de los tiros libres en la Selección Argentina

La historia de esta marca registrada del fútbol argentino comenzó a escribirse desde los albores de la competencia internacional, según los datos históricos recopilados por El Gráfico. El encargado de inaugurar la cuenta fue Luis Monti, quien el 15 de julio de 1930 anotó el único tanto del encuentro en la victoria por 1-0 ante Francia durante la fase de grupos de la primera cita máxima en Uruguay.