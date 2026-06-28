Mundial 2026: Lo Celso entra en una selecta lista de la Selección Argentina que integran solo seis futbolistas
Giovani Lo Celso anotó de tiro libre en el Mundial 2026 y rompió una sequía histórica para la Selección Argentina. Conocé a los grandes goleadores.
El espectacular gol de Giovanni Lo Celso frente a Jordania no solo encaminó el partido de la Albiceleste, sino que rompió una enorme sequía sin marcar por esta vía. Con esta conquista, el talentoso mediocampista se transformó oficialmente en el sexto jugador nacional en convertir un tiro libre directo en Mundiales.v
La historia de los tiros libres en la Selección Argentina
La historia de esta marca registrada del fútbol argentino comenzó a escribirse desde los albores de la competencia internacional, según los datos históricos recopilados por El Gráfico. El encargado de inaugurar la cuenta fue Luis Monti, quien el 15 de julio de 1930 anotó el único tanto del encuentro en la victoria por 1-0 ante Francia durante la fase de grupos de la primera cita máxima en Uruguay.
De Ernesto Belis al talento de Lo Celso en el Mundial 2026
IMPORTANTE: Un récord más para Lionel Messi: clavó un golazo de tiro libre y sumó otro hito inédito
Luego del primer festejo en tierras uruguayas, otros grandes nombres fueron sumando su talento a esta estadística dorada:
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Ernesto Belis (1934): En el Mundial de Italia, el defensor anotó su propia joya directa el 27 de mayo de 1934. Lamentablemente, el festejo no alcanzó y Argentina cayó por 3-2 frente a Suecia, quedando eliminada en el debut.
Miguel Ángel Brindisi (1974): Hubo que esperar cuatro décadas exactas para que la pegada directa volviera a tener protagonismo. Fue el 30 de junio cuando el volante descontó de tiro libre en la derrota por 2-1 ante Brasil en Alemania Federal.
Daniel Passarella (1982): En la Copa del Mundo de España, el histórico capitán argentino se anotó en la lista el 29 de junio, convirtiendo el descuento en la caída por 2-1 frente a Italia.
Lionel Messi (2014): Antes del grito en el Mundial 2026, la última gran pincelada la había regalado el astro rosarino el 25 de junio de 2014 en Porto Alegre. Aquella tarde, colgó la pelota del ángulo para marcar en la victoria por 3-2 ante Nigeria.
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