Selección Argentina vs. Costa Rica, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
El seleccionado comandado por Scaloni viene de caer ante Uruguay y buscará recuperarse en Córdoba, en lo que será su último partido de 2026.
La Selección Argentina y Costa Rica juegan este martes, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso internacional correspondiente a la última fecha FIFA del año.
El encuentro marcará la segunda presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta ventana internacional, luego de la derrota frente a Uruguay en La Bombonera. El partido se podrá seguir en vivo por TyC Sports y Telefe.
En su última presentación, la "Albiceleste" perdió 2-1 frente a la "Celeste", con un gol de Julián Álvarez, en un encuentro en el que Leonardo Balerdi convirtió en contra y Maximiliano Araújo marcó para el conjunto visitante. De esta manera, acumula 14 victorias y dos derrotas en sus 16 partidos disputados durante 2026.
Por su parte, Costa Rica llega a Córdoba después de perder 2-0 frente a Ecuador en un amistoso disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El seleccionado centroamericano, conducido por el exfutbolista Bryan Ruiz, había conseguido dos victorias en la Liga de Naciones de la Concacaf: 3-0 a Nicaragua como visitante y 2-0 a Haití.
Formaciones de Argentina vs. Costa Rica por un amistoso internacional
- Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
- Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.
Horario y televisación
- Horario: 20:00.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: a confirmar.
- VAR: a confirmar.
- TV: TyC Sports y Telefe.
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