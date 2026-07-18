Tenía prisión domiciliaria, se fue fue a festejar por Argentina y lo descubrieron: le sacaron el beneficio
Un joven acusado por un hecho de violencia de género cumplía una medida cautelar con pulsera electrónica y restricción de movimientos pero salió de su casa el día del partido Argentina-Inglaterra, y ahora irá preso.
Un joven de Bariloche perdió el beneficio de la prisión domiciliaria, que incumplir las restricciones impuestas en el marco de una causa por violencia de género. El imputado se fue de su vivienda para mirar el partido y unirse a la celebración popular. “Se emocionó y bueno, salió a festejar”, declaró el abogado.
La Justicia revocó la prisión domiciliaria a Fabián Millaqueo luego de abandonar su vivienda para festejar el partido de Argentina-Inglaterra. La decisión judicial llegó después de que el sistema de monitoreo satelital detectara que el acusado se había alejado del domicilio donde debía permanecer bajo vigilancia.
Millaqueo enfrenta una causa penal por agredir a su pareja y cumplía prisión domiciliaria con pulsera electrónica desde el 13 de mayo. La medida, otorgada por el juez tras considerar un problema de salud documentado por la defensa, incluía la condición expresa de no salir de su vivienda en el barrio El Frutillar, en su domicilio de las calles Pirán y Molle.
En una audiencia realizada este viernes 17 de julio para revisar esa medida cautelar el fiscal Gerardo Miranda dijo en favor de Millaqueo que la prisión preventiva “venía rindiendo una solución al conflicto y sirvió para neutralizar el peligro de entorpecimiento de la investigación y para proteger a la víctima”, porque no hubo nuevas agresiones ni amenazas.
Pero el miércoles 15 de julio saltaron las alarmas en el sistema de seguimiento satelital. De acuerdo al registro citado por el fiscal, el imputado “salió del radio que tenía autorizado”, se alejó varias cuadras y -según a lo que le dijo luego a la policía- fue a “mirar el partido con unos amigos y conocidos”.
Miranda advirtió que “no podía llevar a cabo ese comportamiento”. Según las constancias del GPS, salió de su casa a las 18, cruzó la avenida Herman ingresó al barrio Malvinas y “regresó a las 21,43”, lo cual da cuenta del “incumplimiento”. Por por eso pidió modificar la medida precautoria e imponerle prisión preventiva por los próximos 15 días, sujeta a revisión luego de ese plazo.
El juez Ricardo Calcagno dio por demostrado que Millaqueo había violado las pautas establecidas hace más de dos meses, cuando se le concedió el beneficio de prisión domiclliaria.“El Estado no puede estar supeditado al ánimo de las personas privadas de libertad para que cumplan medidas que se les conceden” afirmó el magistrado. Y dirigiéndose al propio imputado le dijo que “el cuidado de los testigos no puede depender de que usted tenga ganas o no de festejar, cuando todavía faltan partidos de Argentina”.
Para evitar que se obstaculice el curso del proceso penal, Ricardo Calcagno dispuso la prisión preventiva del imputado en la comisaría 42, hasta que el Servicio Penitenciario determine su traslado a una unidad. En su resolución, el magistrado remarcó la importancia de proteger tanto a la víctima como a los testigos para asegurar la integridad de la investigación. Durante la audiencia, el defensor Marcos Ciciarello no objetó el cambio de medida.
Por su parte, el letrado transmitió que su defendido “está apenado por la transgresión” ocurrida durante el partido y presentó disculpas en nombre de Millaqueo. “No quiero justificar, pero no ocurre muchas veces en la historia un partido así”, expresó.
Finalmente, el abogado acordó con la fiscalía que la prisión preventiva se mantenga durante los próximos 15 días. Durante este plazo, se espera actualizar los informes médicos y la evaluación de la Oficina de Atención a la Víctima para solicitar una posible restitución de la prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario