Tenía prisión domiciliaria, se fue fue a festejar por Argentina y lo descubrieron: le sacaron el beneficio

Miranda advirtió que “no podía llevar a cabo ese comportamiento”. Según las constancias del GPS, salió de su casa a las 18, cruzó la avenida Herman ingresó al barrio Malvinas y “regresó a las 21,43”, lo cual da cuenta del “incumplimiento”. Por por eso pidió modificar la medida precautoria e imponerle prisión preventiva por los próximos 15 días, sujeta a revisión luego de ese plazo.

El juez Ricardo Calcagno dio por demostrado que Millaqueo había violado las pautas establecidas hace más de dos meses, cuando se le concedió el beneficio de prisión domiclliaria.“El Estado no puede estar supeditado al ánimo de las personas privadas de libertad para que cumplan medidas que se les conceden” afirmó el magistrado. Y dirigiéndose al propio imputado le dijo que “el cuidado de los testigos no puede depender de que usted tenga ganas o no de festejar, cuando todavía faltan partidos de Argentina”.

Para evitar que se obstaculice el curso del proceso penal, Ricardo Calcagno dispuso la prisión preventiva del imputado en la comisaría 42, hasta que el Servicio Penitenciario determine su traslado a una unidad. En su resolución, el magistrado remarcó la importancia de proteger tanto a la víctima como a los testigos para asegurar la integridad de la investigación. Durante la audiencia, el defensor Marcos Ciciarello no objetó el cambio de medida.

Por su parte, el letrado transmitió que su defendido “está apenado por la transgresión” ocurrida durante el partido y presentó disculpas en nombre de Millaqueo. “No quiero justificar, pero no ocurre muchas veces en la historia un partido así”, expresó.

Finalmente, el abogado acordó con la fiscalía que la prisión preventiva se mantenga durante los próximos 15 días. Durante este plazo, se espera actualizar los informes médicos y la evaluación de la Oficina de Atención a la Víctima para solicitar una posible restitución de la prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.