Selección Argentina vs Túnez, por el Mundial Sub-17 de Qatar 2025: resultado en vivo
El equipo de Diego Placente intentará abrochar su clasificación a los dieciseisavos tras el vibrante debut con remontada frente a Bélgica.
La Selección Argentina Sub-17 continúa su camino en el Mundial de Qatar 2025 y este jueves tendrá un nuevo desafío ante Túnez, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos. El encuentro se jugará desde las 10:30 en la cancha 5 de la Aspire Academy de Doha, con arbitraje del italiano Andrea Colombo, y marcará una instancia clave para definir el futuro del conjunto juvenil en la competencia.
Cómo llegan la Sub-17 de Argentina y Túnez a este partido
Los dirigidos por Diego Placente llegan con el ánimo en alza luego del estreno triunfal frente a Bélgica, donde lograron imponerse 3-2 tras revertir el marcador en un final cargado de emoción. A partir de esa victoria, el plantel argentino busca consolidar su rendimiento y sumar nuevamente de a tres para sellar cuanto antes su pase a los dieciseisavos de final.
El objetivo principal del seleccionado es ambicioso: conquistar por primera vez el título mundial de la categoría. Para eso, la estrategia apunta a cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto antes del cierre ante Fiyi, el rival más accesible del Grupo D. Una victoria frente a los africanos no solo significaría la clasificación anticipada, sino también la posibilidad de disputar el liderazgo de la zona y obtener un cruce más favorable en la siguiente ronda.
Túnez, sin embargo, llega con un impulso similar. En su debut goleó 6-0 a Fiyi y demostró solidez tanto en defensa como en ataque. Las “Águilas de Cartago” clasificaron al Mundial luego de superar una exigente eliminatoria africana, en la que dejaron atrás a potencias como Senegal, Gambia, Somalia y Malí. El equipo árabe se presenta como uno de los rivales más peligrosos y también apunta a asegurar su boleto a la próxima fase.
Argentina vs Túnez: probables formaciones
- Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.
- Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.
Argentina vs Túnez: otros datos
- Estadio: Aspire Zone (cancha 5), Doha.
- Árbitro: Andrea Colombo.
- Hora: 10.30 (Argentina).
- TV: TV Pública y DSports.
