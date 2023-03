El tráiler de "la película de la Scaloneta"

“De los creadores de ‘Muchachos’. Dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Con Emiliano Martínez como ‘El Dibu’, Ángel Di María como ‘Fideo’. Rodrigo De Paul como ‘Mi Motorcito’ y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película”.

