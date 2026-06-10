Así entrena Guido Rodríguez mientras espera el llamado de Scaloni para el Mundial 2026

Embed "CAPAZ QUE UN DÍA MÁS ME TOMO". Lionel Scaloni fue consultado sobre cuando anunciará el reemplazo de Balerdi para la Copa del Mundo.



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Aunque no es convocado a la Selección Argentina desde septiembre de 2024, Guido Rodríguez sigue siendo una pieza muy valorada por el cuerpo técnico. El volante fue parte de los cuatro títulos obtenidos durante el ciclo Scaloni: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Su último partido con la Albiceleste fue el 29 de junio, en la victoria por 2 a 0 ante Perú, cuando ingresó durante los últimos 13 minutos.

A nivel clubes, atraviesa un buen momento. Luego de una etapa con poca continuidad en West Ham, el mediocampista llegó en febrero a Valencia y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares. Desde entonces disputó 17 encuentros y convirtió cuatro goles con el conjunto español.

guido rodriguez

Por ahora, la convocatoria sigue sin oficializarse. Sin embargo, mientras Scaloni termina de definir el último nombre de la lista, Guido Rodríguez continúa entrenándose y preparándose para una posible convocatoria de último momento rumbo al Mundial 2026.