Así entrena Guido Rodríguez mientras espera el llamado de Scaloni para el Mundial 2026
El volante de Valencia es el principal candidato para reemplazar a Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
La Selección Argentina todavía no definió quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, pero Guido Rodríguez continúa perfilándose como el principal candidato para ocupar ese lugar.
Mientras espera la comunicación oficial de Lionel Scaloni, el mediocampista de Valencia mantiene la puesta a punto física en el país. Según trascendió en las últimas horas, el futbolista se encuentra en Argentina y en las últimas horas se viralizó una imagen entrenándose en un gimnasio de Vicente López, localidad de la que es oriundo.
El centro de entrenamiento donde trabaja se llama Thunder Sport Camp, un espacio elegido habitualmente por futbolistas de elite para realizar trabajos físicos durante los recesos. Allí también se prepararon jugadores como Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Valentín Barco.
La baja de Balerdi por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha obligó al cuerpo técnico a evaluar alternativas para completar la nómina mundialista. En ese contexto, Guido Rodríguez le saca ventaja a otros candidatos como Emiliano Buendía y Máximo Perrone, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre la elección definitiva.
Tras la victoria por 3 a 0 frente a Islandia en Alabama, Scaloni dejó abierta la posibilidad de tomarse algunos días más antes de comunicar su decisión: "¿Dije mañana? Capaz que un día más me tomo. Como dije ayer, tenemos una idea, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos más nos vamos a tomar. La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le podía hacer falta al equipo", explicó el entrenador.
Aunque no es convocado a la Selección Argentina desde septiembre de 2024, Guido Rodríguez sigue siendo una pieza muy valorada por el cuerpo técnico. El volante fue parte de los cuatro títulos obtenidos durante el ciclo Scaloni: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Su último partido con la Albiceleste fue el 29 de junio, en la victoria por 2 a 0 ante Perú, cuando ingresó durante los últimos 13 minutos.
A nivel clubes, atraviesa un buen momento. Luego de una etapa con poca continuidad en West Ham, el mediocampista llegó en febrero a Valencia y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares. Desde entonces disputó 17 encuentros y convirtió cuatro goles con el conjunto español.
Por ahora, la convocatoria sigue sin oficializarse. Sin embargo, mientras Scaloni termina de definir el último nombre de la lista, Guido Rodríguez continúa entrenándose y preparándose para una posible convocatoria de último momento rumbo al Mundial 2026.
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