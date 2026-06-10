A romper la racha: la Selección Argentina llega al Mundial 2026 en la cima del ranking FIFA

La racha negra que la Selección Argentina buscará romper en el Mundial 2026

Sin embargo, este privilegio también viene acompañado por una estadística que llama la atención. Desde que el ranking FIFA comenzó a utilizarse oficialmente en la previa de los mundiales, ninguna selección que llegó como líder logró quedarse con el título. Se trata de una tendencia que ya se extiende durante ocho ediciones consecutivas y que ahora tendrá a Argentina como protagonista principal en el intento de romperla.

La primera experiencia se produjo en Estados Unidos 1994, cuando Alemania arribó como número uno del mundo pero quedó eliminada en cuartos de final. Cuatro años después, Brasil ocupaba la cima y alcanzó la final, aunque terminó cayendo frente al seleccionado anfitrión en Francia. La historia se repitió en Corea-Japón 2002, donde el conjunto francés llegó como líder y quedó sorpresivamente eliminado durante la fase de grupos.

seleccion argentina islandia (1)

Posteriormente, Brasil sufrió en carne propia la denominada maldición en dos ocasiones consecutivas. En Alemania 2006 fue eliminado en cuartos de final por Francia, mientras que en Sudáfrica 2010 volvió a despedirse en la misma instancia, esta vez frente a Países Bajos. La secuencia continuó con España en Brasil 2014, que ni siquiera logró superar la fase inicial pese a llegar como campeona defensora.

Alemania tampoco pudo escapar a la estadística en Rusia 2018. El seleccionado germano aterrizó como líder del ranking y vigente campeón mundial, pero protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al quedar eliminado en la fase de grupos. Finalmente, la Canarinha encabezó la clasificación antes de Qatar 2022 y su recorrido concluyó en los cuartos de final tras la derrota ante Croacia.

Ahora será el turno de Argentina. Con Lionel Messi al frente, una base consolidada y la confianza que otorgan los éxitos recientes, la Scaloneta buscará defender la corona obtenida en Qatar y, al mismo tiempo, poner fin a una curiosa racha que persigue a los líderes del ranking FIFA desde hace más de tres décadas. El desafío será doble: volver a conquistar el mundo y demostrar que las estadísticas están para romperse.