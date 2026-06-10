A romper la racha: la Selección Argentina llega al Mundial 2026 en la cima del ranking FIFA
La Albiceleste comenzará la defensa del título como la selección mejor ubicada del planeta. Sin embargo, existe un antecedente que genera curiosidad...
La Selección Argentina afrontará el Mundial 2026 con un reconocimiento que refleja su notable presente futbolístico. Luego de los triunfos obtenidos en los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni aseguró su permanencia en lo más alto del ranking FIFA y llegará a la Copa del Mundo como el seleccionado mejor ubicado del planeta.
Los resultados registrados durante la última ventana internacional terminaron de consolidar la posición de la Albiceleste. Mientras Argentina cumplía con sus compromisos y sumaba puntos importantes, algunos de sus principales perseguidores dejaron unidades en el camino. El empate de España frente a Irak y la derrota de Francia ante Costa de Marfil permitieron que el equipo argentino mantuviera una mínima ventaja sobre sus rivales directos.
De acuerdo con la actualización más reciente del escalafón internacional, Argentina acumula 1877 puntos y lidera la clasificación con apenas tres unidades de diferencia sobre España, que suma 1874. Francia completa el podio con 1870, mientras que Inglaterra y Portugal aparecen más atrás dentro de los cinco primeros puestos. La distancia es reducida, pero suficiente para que el campeón defensor inicie la competencia desde el lugar más privilegiado.
El dato adquiere todavía más relevancia porque se trata de una situación inédita para el fútbol argentino. A pesar de su rica historia y de haber conquistado múltiples títulos internacionales, nunca había llegado a un Mundial ocupando el primer lugar del ranking FIFA. Las ocasiones más cercanas se produjeron antes de Corea-Japón 2002 y Qatar 2022, torneos en los que desembarcó ubicada en el tercer escalón.
La racha negra que la Selección Argentina buscará romper en el Mundial 2026
Sin embargo, este privilegio también viene acompañado por una estadística que llama la atención. Desde que el ranking FIFA comenzó a utilizarse oficialmente en la previa de los mundiales, ninguna selección que llegó como líder logró quedarse con el título. Se trata de una tendencia que ya se extiende durante ocho ediciones consecutivas y que ahora tendrá a Argentina como protagonista principal en el intento de romperla.
La primera experiencia se produjo en Estados Unidos 1994, cuando Alemania arribó como número uno del mundo pero quedó eliminada en cuartos de final. Cuatro años después, Brasil ocupaba la cima y alcanzó la final, aunque terminó cayendo frente al seleccionado anfitrión en Francia. La historia se repitió en Corea-Japón 2002, donde el conjunto francés llegó como líder y quedó sorpresivamente eliminado durante la fase de grupos.
Posteriormente, Brasil sufrió en carne propia la denominada maldición en dos ocasiones consecutivas. En Alemania 2006 fue eliminado en cuartos de final por Francia, mientras que en Sudáfrica 2010 volvió a despedirse en la misma instancia, esta vez frente a Países Bajos. La secuencia continuó con España en Brasil 2014, que ni siquiera logró superar la fase inicial pese a llegar como campeona defensora.
Alemania tampoco pudo escapar a la estadística en Rusia 2018. El seleccionado germano aterrizó como líder del ranking y vigente campeón mundial, pero protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al quedar eliminado en la fase de grupos. Finalmente, la Canarinha encabezó la clasificación antes de Qatar 2022 y su recorrido concluyó en los cuartos de final tras la derrota ante Croacia.
Ahora será el turno de Argentina. Con Lionel Messi al frente, una base consolidada y la confianza que otorgan los éxitos recientes, la Scaloneta buscará defender la corona obtenida en Qatar y, al mismo tiempo, poner fin a una curiosa racha que persigue a los líderes del ranking FIFA desde hace más de tres décadas. El desafío será doble: volver a conquistar el mundo y demostrar que las estadísticas están para romperse.
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