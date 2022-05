Papu Gómez sobre Qatar 2022: "Puede ser mi primer y último Mundial"

"Al principio, cuando te convocan, es como que uno rinde examen todo el tiempo. Y es normal, porque la Selección Argentina tiene un nivel altísimo. Pero hoy me siento más asentado dentro del grupo y no es fácil porque no estuve antes, me tocó llegar más de grande. Trato de vivirlo y disfrutarlo lo más que puedo, porque sabemos que esto tiene una fecha de vencimiento y no sabes cuándo puede ser la última competición o el último partido. Por la edad, este puede ser mi primer y último mundial", dice el Papu Gómez, de 34 años, quien se muestra ilusionado con cumplir el sueño de todo futbolista, jugar la Copa del Mundo.