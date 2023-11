Escándalo en la Selección: una modelo reveló cuánto le ofrecieron por ir a una fiesta con los jugadores

Luego, la modelo confirmó que la paga era en moneda norteamericana: "Sí, dólares". Ante la pregunta de sus seguidores sobre si aceptó o no, su respuesta fue categórica: "Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues todos infieles...".

A raíz de esto, el usuario @lomaspopucom fue el encargado de juntar todas las pruebas sobre lo ocurrido y se centró en la modelo mencionada. Además, indicó que "Carmela es amiga de Cami Mayan, ex de Mac Allister que juega en la Selección", para evidenciar la cercanía de la modelo a La Scaloneta.

escandalo seleccion.jpg

Cabe destacar que los futbolistas apuntados de haber participado de la fiesta son Ángel Di María, Leandro Paredes, Paulo Dybala y Enzo Fernández, mientras que las fuentes del episodio indicaron que Lionel Messi no fue parte de la preparación ni de la fiesta.