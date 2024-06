Polémica en la Eurocopa 2024: Serbia amenazó con abandonar el torneo

El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Jovan Subatovic, expresó la postura extrema del organismo. "Lo que pasó es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso significa no continuar en la competición", declaró. "No queremos participar en eso, pero si la UEFA no los castiga, pensaremos cómo procederemos", añadió Subatovic.

Serbia se expone a sanciones si abandona la Eurocopa 2024

Paralelamente, Serbia también podría enfrentar sanciones por varios incidentes durante su partido contra Inglaterra, el cual marcó el debut de ambos equipos en la Eurocopa 2024.

Lanzamiento de objetos desde las tribunas : Este acto podría resultar en una multa de 4.500 euros.

: Este acto podría resultar en una multa de 4.500 euros. Transmisión de un mensaje provocativo no apto para un evento deportivo: Este incidente podría acarrear una multa de 10.000 euros.

La UEFA está evaluando estas cuestiones y podría imponer sanciones a Serbia en función de los resultados de su investigación.