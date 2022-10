El cruce de Sergio Berni con un periodista en Argenzuela

Genovart: ¿Usted no se siente responsable?

Berni: No. Primero no es una cuestión subjetiva, sino objetiva. La ley dice objetivamente que la responsabilidad de la organización de un evento deportivo es del club.

Genovart: Sí. Pero el club paga un operativo de seguridad.

Berni: Sí. Pero la ley no lo exime de responsabilidad. Es como que usted hace una fiesta de 15 años en un lugar con capacidad para 500 personas, invita 5 mil y contrata a la policía para que controle afuera, la ley no lo exime de la responsabilidad. No es una apreciación.

Genovart: Pero usted es el Ministro de Seguridad Berni. Por eso le pregunto: ¿no se siente responsable entonces?

Berni: ¿Por qué voy a ser responsable?

Genovart: Porque el operativo de seguridad es de la policía.

Berni: Si usted tiene la respuesta, haga la pregunta y respóndala usted.

Genovart: Hay que dar explicaciones de lo que pasó. Es muy grave lo que pasó.

Berni: ¿Y qué estoy haciendo? ¿No me escucha?

Genovart: Me dice que no se siente responsable. Usted es el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

