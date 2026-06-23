Alerta por suspensión en el Mundial 2026: un tormentón de diez días podría frenar a la Selección Argentina
Un tormentón incesante en Miami pone en riesgo de suspensión el próximo partido de la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial.
El tormentón que azota la ciudad de Miami encendieron las alarmas sobre una posible suspensión temporal durante el encuentro. La Selección Argentina enfrentará su primer duelo de eliminación directa bajo un pronóstico meteorológico alarmante, que anticipa fuertes lluvias continuas y actividad eléctrica durante la hora pautada para el juego decisivo.
La Selección Argentina atenta al tormentón de Miami
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y la vuelta de las lluvias en AMBA es inminente: a qué hora se larga y por cuántos días
De acuerdo con los reportes meteorológicos analizados, la zona del estadio se encuentra atravesando un temporal de más de diez días ininterrumpidos. Los gráficos muestran precipitaciones diarias con una probabilidad que oscila entre el 70% y el 90% desde la semana previa hasta el día del esperado cruce por la Copa del Mundo.
El partido trascendental está programado para este viernes 3 de julio a las 19:00 (hora de Argentina) en el estadio de Miami Gardens, Estados Unidos. Lamentablemente, el pronóstico extendido para esa jornada es desalentador: marca un 80% de probabilidad de lluvias durante el día. En el horario específico del inicio del partido, las proyecciones indican un clima muy inestable con presencia de tormentas y altas temperaturas que superan los 30 grados de sensación térmica.
Frente a la inminente caída de agua y las fuertes ráfagas de viento pronosticadas, las autoridades del torneo se mantienen en estado de alerta. Si las condiciones climáticas empeoran y se registra actividad eléctrica severa, los protocolos de seguridad podrían forzar a los organizadores a demorar el pitazo inicial o frenar el juego durante el partido.
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