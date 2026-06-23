Alerta por suspensión en el Mundial 2026: un tormentón de diez días podría frenar a la Selección Argentina

El partido trascendental está programado para este viernes 3 de julio a las 19:00 (hora de Argentina) en el estadio de Miami Gardens, Estados Unidos. Lamentablemente, el pronóstico extendido para esa jornada es desalentador: marca un 80% de probabilidad de lluvias durante el día. En el horario específico del inicio del partido, las proyecciones indican un clima muy inestable con presencia de tormentas y altas temperaturas que superan los 30 grados de sensación térmica.