"De tal palo, otra astilla", lo nuevo de Alfredo Serrano Mancilla: "Retrata la relación familiar, pero en el fútbol"

Alfredo Serrano Mancilla presentó "De tal palo, otra astilla"

Para desmenuzar en profundidad este fenómeno que cruza los sentimientos filiales con el rigor del deporte de alta competencia, mantuve una charla exclusiva con Alfredo Serrano Mancilla, el cerebro y creador detrás de "De tal palo, otra astilla".

Se trata de un revelador formato documental, una colaboración con Movistar+ y C5N, que bucea de forma meticulosa en las biografías de los cracks contemporáneos, poniendo el foco de la narración en la enorme huella que dejaron las vivencias junto a sus padres en sus respectivas carreras profesionales.

de tal palo

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Durante nuestra conversación, el autor desglosó las motivaciones que lo llevaron a volcarse a esta investigación y cómo fue reconstruyendo las piezas de estas historias tan íntimas que hoy conmueven a los futboleros.

Pregunta: ¿De qué se trata el documental y cómo surgió la idea de crearlo?

Alfredo Serrano Mancilla: "El documental es un podcast de 11 capítulos donde cada capítulo trata un caso específico sobre los padres. A veces es solo sobre la mamá, a veces sobre el papá, a veces sobre los dos de una mega estrella del mundo del fútbol. Es decir, es un podcast en forma de 11 capítulos en forma de audio, no tiene vídeo", comenzó. Luego, agregó: "La idea de esta creación era poner el foco en otro ángulo al de siempre de los jugadores de fútbol, en el lado familiar y contextualizar muy bien el origen de dónde vienen, cómo influencian y cuál es el rol y el papel de los padres en la trayectoria de su hijo al principio, cuando no es profesional, cuando es joven".

"Hemos intentado ponerle un poco el zoom a esa matriz de vínculos, de relaciones complejas que tienen los padres con los hijos y especialmente cuando están sometidos a una presión mediática y profesional en el mundo del fútbol profesional. Ahí hay una gran variedad de casos porque te encuentras a padres que son más protectores, más protagonistas, otros más prudentes. Unos les animaron desde el principio, otros optaron por no, otros se echaron al lado y algunas controversias, algunos pulsos, algunos le acompañan, otros prefieren no hacerlo y quedarse en su lugar de origen. Algunos vienen de hijos de deportistas, otros de hijos de personas que no tienen nada que ver con el fútbol, cómo han ido tomando decisiones los jugadores y cuánto han influenciado los padres para que estos tengan, cuántos padres son mánagers o representantes y cuántos otros han preferido seguir con lo de antes. Esa es un poco la idea del documental, retratar esa relación familiar, pero en este caso en el mundo del fútbol".

de tal palo

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Pregunta: ¿Cómo se puede escuchar y cuál es su importancia?

Alfredo Serrano Mancilla: "El podcast se puede escuchar en Spotify, está en todas las plataformas ebooks, en Apple de Podcast y, por supuesto, en Youtube están todos los capítulos disponibles. Ahora hemos sacado del 1 al 6, del papá de Neymar, de Lamine Yamal, la mamá de Kylian Mbappé, la mamá de Cristiano Ronaldo que tiene una historia fascinante, el papá de Lio Messi y los padres de Aitana Bonmatí, la balón de oro del fútbol femenino. Esto ha sido lo primero sacado y la semana que viene sacamos los cinco restantes que son del padre de Haaland que es una mega estrella del mundo del fútbol, los padres de Riquelme. Tanto el caso del papá como de la mamá, de Simeone y Zidane que son padres, entrenadores y jugadores y algunos han tenido a sus hijos a sus órdenes. Los padres de Vinicius y Pedri que son muy prudentes y los hemos querido tratar por igual. Y el caso africano de Samuel Etó, era otro caso que lo queríamos tratar".

"Hemos querido que estrene con el Mundial por la atención que uno siempre quiere saber cosas de los jugadores y de estas megas estrellas y nos hemos ido a un lado más familiar. Por eso nos parecía importante aprovechar el contexto y la coyuntura del Mundial para poder sacarlo".

de tal palo

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Pregunta: ¿Qué mensaje esperas que el público se lleve de este documental?

Alfredo Serrano Mancilla: "Lo que pretendemos es que el público se divierta y aprenda y se entretenga sobre todo porque se trata, también de hacer llegar un mensaje al público de que las relaciones de padres e hijos son muy amplias. No hay un solo tipo de relación e incluso pasan por diferentes etapas y hemos querido un poco, con la opinión en exclusiva que hemos tenido la oportunidad de tener las opiniones en exclusiva de mucha gente del mundo del fútbol y la psicología deportiva, pero también periodistas y jugadores y campeones del mundo, combinándolas con opiniones de personalidades muy conocidas que hablan de las relaciones de padres e hijos y las hemos utilizado para enmarcar la discusión que teníamos. Desde el Papa Francisco, hasta Bad Bunny, pasando por actores como Ricardo Darín, Penélope Cruz. Hemos querido utilizar opiniones de personalidades que hablan de padres e hijos y hemos querido aprovechar para enfocarla en este debate que planteamos".