"Siempre Boca": la foto de Merentiel cuando era chico que se hizo viral entre los hinchas
Después de la consagración del Xeneize en la Tabla Anual, el uruguayo compartió una imagen de cuando era chico y dejó una frase que despertó la reacción de los hinchas.
Miguel Merentiel compartió una publicación especial después de la consagración de Boca en la Tabla Anual 2026. El delantero uruguayo subió a sus historias de Instagram una antigua fotografía suya durante la infancia, en la que aparece con la camiseta azul y oro, y acompañó la imagen con un mensaje que sorprendió a los hinchas.
“Quién le iba a decir a ese pibe que algún día iba a lograr algo así”, escribió la Bestia sobre la foto. En la parte inferior agregó una frase que no pasó inadvertida entre los fanáticos: “Siempre Boca”.
El posteo dejó al descubierto un detalle poco conocido sobre el vínculo del atacante con el club. Nacido en Paysandú, Uruguay, hace 30 años, el goleador surgió futbolísticamente en Peñarol y también pasó por Defensa y Justicia antes de llegar al Xeneize a comienzos de 2023.
El presente de Merentiel en Boca y su importancia en el título
El delantero fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo frente a Defensa y Justicia, resultado que le permitió a Boca quedarse con la tabla anual. Incluso había marcado sobre el cierre del primer tiempo, aunque su conquista fue anulada por posición adelantada. Después de los festejos, también había compartido otra reflexión en sus redes sociales: “Por estos momentos trabajamos, sufrimos y soñamos. Hoy nos toca”.
La consagración significó el segundo título con la camiseta azul y oro. El anterior había sido la Supercopa Argentina, aunque en aquella oportunidad tuvo una participación mucho más acotada: ingresó durante 24 minutos en el triunfo por 3-0 ante el rival de turno. Esta vez, en cambio, fue una pieza importante durante la temporada. Entre el Apertura y el Clausura disputó 27 partidos y convirtió 10 goles.
Los números de la Bestia desde su llegada al Xeneize
El último tanto de Merentiel con Boca había sido ante Vasco da Gama, en el Maracaná, durante la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con esa conquista alcanzó los 65 goles en 185 presentaciones.
De esa manera, se ubicó en el puesto 22 de la tabla histórica de goleadores del club y quedó como el quinto máximo artillero de Boca en el siglo XXI, detrás de Martín Palermo, Carlos Tevez, Rodrigo Palacio y Darío Benedetto.
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