"Siempre Boca": la foto de Merentiel cuando era chico que se hizo viral entre los hinchas

Los números de la Bestia desde su llegada al Xeneize

El último tanto de Merentiel con Boca había sido ante Vasco da Gama, en el Maracaná, durante la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Con esa conquista alcanzó los 65 goles en 185 presentaciones.

De esa manera, se ubicó en el puesto 22 de la tabla histórica de goleadores del club y quedó como el quinto máximo artillero de Boca en el siglo XXI, detrás de Martín Palermo, Carlos Tevez, Rodrigo Palacio y Darío Benedetto.