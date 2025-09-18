Lionel Messi renovará contrato con Inter Miami: seguirá en la MLS y apunta al Mundial 2026

Con estos registros, el rosarino se consolidó como máximo goleador histórico del club y pieza clave en la expansión de la liga norteamericana.

El nuevo contrato no solo contempla su etapa como jugador, sino también funciones extra futbolísticas ligadas al crecimiento del proyecto. Desde la franquicia destacan su rol como figura central en la expansión de la MLS y lo proyectan como futuro referente en el área dirigencial. Messi, que en 2020 había declarado que no se veía como entrenador pero sí como director deportivo, podría comenzar a delinear ese camino una vez que decida colgar los botines.

Además, su permanencia le permitirá ser parte de la apertura del Miami Freedom Park Stadium, el nuevo hogar de Inter Miami que estará listo para la temporada 2026. Con esta renovación, Messi no solo asegura su continuidad en el fútbol profesional, sino que también fortalece su vínculo con un proyecto que lo tiene como emblema dentro y fuera de la cancha.