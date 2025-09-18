Lionel Messi renovará contrato con Inter Miami: seguirá en la MLS y apunta al Mundial 2026
El 10 firmará un nuevo contrato multianual con el equipo estadounidense. Seguirá en la MLS al menos hasta 2026 y su futuro se acerca a otra Copa del Mundo con Argentina.
Lionel Messi renovará su contrato con Inter Miami y seguirá en la MLS al menos hasta 2026, según confirmaron medios estadounidenses. El capitán de la Selección Argentina firmará un acuerdo multianual que lo mantendrá como figura central del club y lo acerca a disputar un nuevo Mundial con la Albiceleste, mientras se prepara el estreno del Miami Freedom Park Stadium.
Después de meses de negociaciones, el 10 tomó la decisión de extender su carrera en el fútbol estadounidense. El astro argentino renovará su vínculo con Las Garzas mediante un contrato multianual que, según medios locales como el Miami Herald, sería el último de su trayectoria profesional.
La continuidad de Lionel Messi en Inter Miami
El actual contrato de Messi finalizaba a finales de 2025, pero con esta renovación se garantiza su permanencia en la MLS hasta, por lo menos, 2026. Esto implica que el capitán de la Selección Argentina seguirá en plena competencia en la antesala del próximo Mundial, un escenario que alimenta las ilusiones de verlo nuevamente con la camiseta Albiceleste.
A sus 38 años, Messi mantiene números destacadas en Inter Miami y que ilusionan a la Selección Argentina_
20 goles y 11 asistencias en la actual temporada de la MLS.
28 goles y 13 asistencias sumando todas las competencias en 2025.
Con estos registros, el rosarino se consolidó como máximo goleador histórico del club y pieza clave en la expansión de la liga norteamericana.
El nuevo contrato no solo contempla su etapa como jugador, sino también funciones extra futbolísticas ligadas al crecimiento del proyecto. Desde la franquicia destacan su rol como figura central en la expansión de la MLS y lo proyectan como futuro referente en el área dirigencial. Messi, que en 2020 había declarado que no se veía como entrenador pero sí como director deportivo, podría comenzar a delinear ese camino una vez que decida colgar los botines.
Además, su permanencia le permitirá ser parte de la apertura del Miami Freedom Park Stadium, el nuevo hogar de Inter Miami que estará listo para la temporada 2026. Con esta renovación, Messi no solo asegura su continuidad en el fútbol profesional, sino que también fortalece su vínculo con un proyecto que lo tiene como emblema dentro y fuera de la cancha.
